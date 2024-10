Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Kansas City Missouri- Gerrit Cole lució como todo un as de postemporada el jueves, al limitar a los Reales a una sola carrera en siete capítulos, y los Yankees de Nueva York se impusieron 3-1 sobre Kansas City para situarse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cole, seis veces elegido al Juego de Estrellas, permitió seis imparable esparcidos en su labor, que incluyó cuatro ponches, antes de entregarle la pelota al bullpen, que dominó una tensa serie divisional. Clay Holmes solventó de manera perfecta la octava entrada y Luke Weaver navegó tranquilo en la novena, para extender a 15 innings y dos tercios la racha de los relevistas de los Yankees sin permitir carrera en esta postemporada.

Nueva York enfrentará a Cleveland o Detroit en la Serie de Campeonato, que comienza el lunes por la noche en el Yankee Stadium.

“Estoy orgulloso de estos chicos”, expresó el manager Aaron Boone. “Tenemos el derecho de seguir jugando, y eso nos emociona”.

El dominicano Juan Soto, el venezolano Gleyber Torres y Giancarlo Stanton —la figura del tercer juego, empujaron sendas carreras por los Yankees, que aseguraron un boleto para su cuarta Serie de Campeonato en ocho años. Y para no variar, lo lograron como visitantes.

Ganaron 50 juegos en parque ajeno en la temporada regular, su mayor número en 21 años.

Michael Wacha no pudo completar cinco innings por Kansas City. Aceptó dos carreras y seis hits en una labor que incluyó un boleto.

Tampoco recibió mucha ayuda de un bateo que totalizó apenas cinco carreras en los últimos tres duelos de la serie.

“En 2023, nuestra temporada terminó aquí, ¿saben? No nos metimos en la postemporada”, recordó Aaron Judge, quien logró el último out por Nueva York. “Recuerdo que muchos de estos chicos estaban mirando en el campo. Nos unimos y dijimos: ‘Esto no nos pasará de nuevo’”.

Kansas City no ganó un compromiso en casa después del 8 de septiembre. Perdió nueve en fila, incluyendo los playoffs.

Pero ello no demerita el notable repunte de un club que sufrió 106 derrotas y fue el hazmerreír hace un año. Ahora, apareció en su primera postemporada desde que conquistó la Serie Mundial de 2015.

Y dado que varios astros jóvenes como Bobby Witt Jr. tienen contrato de largo plazo, hay esperanza en Kansas City, acerca de que éste es el comienzo, más que el final.

“Me siento realmente mal por los chicos en el vestuario”, reconoció el piloto de los Reales, Matt Quatraro. “Ustedes saben que en siete u ocho meses ellos han dado todo, hasta la última onza de esfuerzo y energía que tenían”.

Nueva York marcó la pauta desde el comienzo, al castigar a Wacha tal como lo había hecho en el primer encuentro de la serie. Torres encontró el primer lanzamiento del derecho veterano en el juego para conseguir un doble, y Soto siguió con un sencillo productor, apenas en el tercer pitcheo del duelo.

Anthony Volpe aumentó la presión con un sencillo en el quinto acto. Y luego que el mexicano Alex Verdugo bateó una rola para un out forzado, Jon Berti consiguió un sencillo que dejó hombres en las esquinas.

Torres bateó un sencillo con dos outs para colocar la pizarra 2-0 y poner fin a la noche de Wacha.

Por los Yankees, el venezolano Torres de 5-2 con una anotada y una empujada. El dominicano Soto de 4-1 con una remolcada. El mexicano Verdugo de 4-0 con una anotada.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Maikel García de 3-1. El cubano Yuli Gurriel de 4-0. El puertorriqueño M.J. Meléndez de 3-0.