Emma Navarro se mete a las semifinales del U.S. Open

Nueva York- Emma Navarro se instaló por primera vez en una semifinal de Grand Slam tras derrotar el martes 6-2, 7-5 a Paula Badosa en el Abierto de Estados Unidos.

Navarro, quien nunca había ganado un partido del cuadro principal del Slam de su país natal, aprovechó el derrumbe de su rival española en el segundo set.

De estar abajo 1-5, la 13ra preclasificada se llevó 24 de los últimos 28 puntos, sentenciando con ‘drop shot’. Navarro, de 23 años, se aseguró debutar dentro de los 10 primeras del mundo.

Navarro se las verá contra la segunda cabeza de serie Aryna Sabalenka o la campeona olímpica Zheng Qinwen en las semifinales el jueves.

Tras haber eliminado a la campeona defensora Coco Gauff en la ronda previa, Navarro arrasó en un primer set que liquidó en 29 minutos.

La historia fue distinta al comienzo de la segunda manga, con Badosa despegándose 5-1. Pero la española se desmoronó por completo.

“Cuando me acerqué 5-2, tuve el presentimiento que podía (acabarlo) en dos sets", dijo Navarro en la entrevista a pie de cancha. “Nada más traté de mantenerme firme y jugar sólida. No puedo ver el futuro, pero tal vez hoy lo pude hacer un poquito”.

Badosa pagó muy caro sus fallos: cometió 35 errores no forzados, 20 más que Navarro.

“Fui un desastre total”, resumió Badosa. “Esta es la primera vez que esto me ocurre (dejar un set que ganaba 5-1). Siempre hay una primera vez, y desafortunadamente ha sido hoy”.

“Me sentía bien cuando entré a la pista, pero creo que no supe manejar bien la situación o las emociones ... quería ganar tanto y eso a veces no ayuda mucho".

“I think I’m at the point in my career where I’m not scared of any result,” Navarro said.

Navarro se convirtió en apenas la sexta jugadora en los 40 años que alcanza las semifinales del US Open sin una victoria previa en el cuadro principal del torneo, una lista que incluye a las recientes campeonas (Bianca Andreescu (2019) y Emma Raducanu (2021).