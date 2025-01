El inusual debut de los Bravos en el Clausura 2025

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez arrancan hoy su paso por la Liga MX y el Clausura 2025 contra unos Cañoneros de Mazatlán que, por lo menos en papel, parecen rival a modo. No obstante, el debut de los fronterizos es por demás inusual.

Por principio de cuentas, a los fosforescentes no se les fue casi nadie a comparación de otros torneos, llegan estrenando un entrenador legítimamente desconocido y, por si las cosas no fueran lo suficientemente raras, no tienen televisora para trasmitir sus partidos de local.

No falta (Casi) Nadie

Si usted ve el plantel de Bravos se va a dar cuenta de algo muy extraño: casi no faltan elementos, casi no dejaron salir a nadie. Claro que “extraño” no quiere decir “malo”, a fin de cuentas, el núcleo ofensivo de los caballos está intacto. La parte medular de los que se paran en la cancha como titulares no solo se quedó intacta, sino que también acabó asegurado a mediano y a largo plazo. Esto con renovaciones como las de Sebastián Jurado y Ángel Saldívar.

Por su puesto la ausencia más obvia es la del español Aitor García. No obstante, la dupla de Óscar Estupiñán y Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) parece de momento adecuada para suplir lo que hacía el número 13.

Súmenle la incorporación del central que falta hacía: Jesús David Murillo proveniente del LAFC. Apunta para ser la pieza que se necesitaba y el que tiene que remplazar Moisés Mosquera.

Como raras veces pasa, la incógnita de los Bravos está en la banca, no dentro de la cancha.

Otro más a la lisa

La larga lista de técnicos en la corta historia del FC Juárez tiene un nombre nuevo en Martín Varini. El uruguayo llegó discreto a las tierras de Juan Gabriel, tan discreto que el encargado de su presentación fue el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Discreto también es su récord, o por lo menos, indigno de mencionarse hasta que levante tantito los números.

Se retiró de las canchas hace 10 años y va a comandar a jugadores más o menos de su edad (Como Carlos Salcedo y sus 31 años). Viene proveniente del Atlético Paranaense donde duró poco, pero amasó nueve victorias. Eso sí, su primer paso por el banquillo con el Rentistas de uruguay lo dejó con récord de 14 reveses por apenas cuatro victorias.

¿Y la televisora?

La última de las peculiaridades para el conjunto verde es que fueron los últimos en bajarse del barco de Fox Sports. Faltaban ellos para terminar de hundir al Titanic y eso mismo hicieron el sábado de la semana pasada.

Si bien no hay quien trasmita los partidos de local, los Bravos tienen el periodo de gracia de una semana por jugar de visitante. De acuerdo con la directiva, todavía no hay nada finiquitado. Sin embargo, el nuevo patrocinador en el uniforme sugiere otra cosa.

Los que pusieron el patrocinio son los señores de Grupo Caliente y esos no dan paso sin huarache. No sería raro que tengan en mente cerrar el circulo completo con un contrato para los derechos televisivos a través de Caliente TV. Que dicho sea de paso, ya trasmite a Xolos y al Querétaro (Obviamente), la Ligue One de Francia y hasta la Champions League.

Por dónde y a qué hora

El encontronazo entre los equinos y los cañoneros tiene la hora programada para las 7:00 de la tarde. Las hostilidades podrán seguirse a través de la señal de Azteca 7 en 20.1 de esta frontera.

Las tarjetas y el control de la disciplina quedarán a cargo del capitalino karateka Fernando “Curro” Hernández Gómez.