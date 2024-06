El equipo estaba conforme con los malos resultados: Mauricio Barbieri

Todavía en la primera etapa de su pretemporada y de cara a su segundo torneo con los Bravos de Ciudad Juárez, Mauricio Barbieri señaló que sus comandados estaban “conformes” con los malos resultados, sin embargo, ese ya no es el caso.

Lo anterior después de que la escuadra fronteriza terminara el pasado certamen en la décimo segunda posición de la tabla general con 18 unidades y con triunfos en tres de sus últimos cinco compromisos.

"Yo sentí que el club no venía de buenos resultados desde hace ya bastante tiempo, todos estaban conformes con eso, lo que hicimos fue hacerles entender a todos que no, que nadie puede estar a gusto con esos resultados, pero que para cambiar eso había que trabajar más, tener espíritu y determinación. Fue lo que hicimos, nos tardamos, pero fuimos tomando forma, no solamente física sino mental, y la afición también lo notó por como el equipo terminó jugando. Es un equipo que representa los valores de su afición y de su ciudad", epxresó el entrador.