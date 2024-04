Dorados deja en el terreno a Rieleros y gana la serie

Los Dorados de Chihuahua hilaron su segunda victoria en la Liga Mexicana de Beisbol dejando en el terreno a los Rieleros de Aguascalientes la noche de ayer con un batazo de Sebastián “El Tano” Elizalde que sentenció la pizarra 8-7.

Este último toletazo fue parte del rally de seis carreras que se vinieron una tras otra cortesía de los toleteros morados en la hecatombe rielera que no pudo sacar el último out de la noche para mandar guardar lo que en su momento fue una ventaja de seis carreras.

La heroica del ex sultán, Ricardo Valenzuela y Leobardo Piña acabó por ganarle la serie a la novena capitalina. Esta misma que no arrancó del todo bien y no prometía mucho para los comandados por Óscar Robles. Antes de la seguidilla, las únicas dos rayitas del tigre habían llegado hasta la registradora por conducto de J.J. Matijevic y Ricardo Valenzuela.

EL triunfo color obispo vio a Ángel Padrón asentarse en la loma por primera vez desde su llegada a la franquicia. Fueron seis entradas completas sin mucho problema en el montículo, permitiendo únicamente dos carreras y ponchando a cuatro hidrocálidos. Por otra parte, el que nada más no se cuadra es el de Curasao. Wendell Floranus volvió a salir en plan de camión de la basura: permitió nada más cuatro carreras en dos tercios de entrada.

Una vez internado el tablazo de Elizalde, la derrota le terminó correspondiendo al de Palo Negro Venezuela Luis Pacheco, en su único tercio de labor.

Con marca de dos ganados por cuatro descalabros, los de las calles de Chihuahua enfrentarán hoy el primero de la serie ante el Caliente de Durango desde el Estadio Francisco Villa. El encargado de abrir el juego por Dorados será el australiano Lewis Thorpe.