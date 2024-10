Desempeño de Watson con Browns deriva en alud de críticas

Foto: Associated Press

Berea.- Deshaun Watson está recibiendo muchos golpes, y no sólo en el campo.

Todos parecen listos para lanzar críticas contra el quarterback, cuyas actuaciones lamentables en los últimos cinco partidos —ninguno de los cuales ha incluido un desempeño de 200 yardas— han derivado en exigencias de que los Browns lo releguen al banquillo y opten por el sustituto James Winston.

La presión es constante. Ya sea de los analistas de la TV nacional que desmenuzan las jugadas en las que ha sido incapaz de enviarle el balón a receptores desmarcados, o del tackle defensivo de Washington, Jonathan Allen, quien dijo que la confianza del quarterback parece dañada.

Y desde luego, los fanáticos de Cleveland consideran que han visto suficiente.

“No escucho eso. Tampoco lo veo”, comentó Watson el miércoles. No estoy en Twitter ni en ninguna red social o esas cosas",

Parece una decisión inteligente.

Los problemas de Watson, quien ha sido capturado 26 veces, la mayor cantidad en la liga, han dejado a los Browns (1-4) en un predicamento, mientras se preparan para el partido de esta semana frente a los Eagles de Filadelfia (2-2), que vienen de su semana de descanso.

La inversión de 230 millones de dólares realizada por el equipo —que cedió además tres selecciones de primera ronda— para hacerse de Watson no dejaría más remedio que seguir con él hasta que mejore, se lesione o la situación se vuelva insostenible.

Watson figura entre los quarterbacks con peor rating (74,4), con apenas cuatro pases de anotación en cinco duelos. Rara vez ha lucido con aplomo en la bolsa, y ha claudicado ante el primer problema. En otras ocasiones se ha mostrado indeciso o carente de puntería.

El domingo, en la derrota por 34-13 ante los Commanders, Watson completó 15 de 28 envíos para 125 yardas. No encontró al receptor Jerry Jeudy, quien corría desmarcado y agitó su mano en la zona de anotación. Debió ser un envío fácil de touchdown.

Y aunque ésa ha sido la jugada que más críticas le ganó esta semana a Watson, hay muchas otras en que ha fallado.

“En esta posición, nadie es perfecto”, dijo Watson sobre las críticas. “Nadie va a hacer siempre la lectura perfecta, así que puedes elegir una jugada u otra, pero creo que lo importante es todo el trabajo”.

A comienzos de esta semana, Allen dijo en un programa de radio que Watson no era el mismo.

“Para ser sincero, parecía un jugador que lleva mucho peso sobre sus hombros”, comentó. “Definitivamente es un asunto de confianza. Siempre le digo a la gente que no importa qué tan buen jugador seas. Si no tienes confianza no eres un buen jugador”.