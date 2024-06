Desde que supe que iba a venir a Bravos me dio una alegría enorme: César López

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Juárez tendrán este sábado 29 de junio su último partido de preparación antes del Torneo Apertura 2024, jugarán contra Deportivo Cali de Colombia en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Previo a este duelo habló en conferencia de prensa el único refuerzo que ha llegado hasta el momento, el delantero mexicano César López, quien llegó proveniente del Necaxa.

“Me he sentido muy a gusto, muy cómodo, fueron muy cálidos y me ofrecieron mucha ayuda; espero estar en liguilla, en los primeros puestos, como hemos trabajado estos días, estoy seguro que vamos a hacer un buen torneo”, dijo.

César viene a reforzar el ataque de Bravos, equipo al que le ha costado encontrar un referente desde hace algunos torneos.

“Yo como jugador me considero fuerte, me gusta retener el balón, estar en constante contacto con el defensa, me gusta sentir a los defensores y soy un jugador que no sale del área, hay nueves que salen, pero yo no. El “Profe” (Barbieri) me pide que haga lo que sé hacer, pero que tenga mucha movilidad para pedir el balón o ganar la espalda”, explicó.

El único centro delantero que tiene Bravos en la plantilla es Ángel Zaldívar, quien en pretemporada ha marcado varios goles.

“Es raro ver a un delantero mexicano jugando en la Liga MX, es una competencia sana que llevo con Ángel (Zaldivar), es muy buena persona y mientras trabajemos bien nos ayuda a los dos a mejorar y como le ha tocado a él hacer goles”.

Este paso en la carrera de César lo considera muy importante y espera consolidarse en el máximo circuito.

“Desde que supe que iba a venir me dio una alegría enorme, venía de perder a una final, es un gran paso y así lo tomo, como un gran reto para que vean que un delantero mexicano puede hacer mejores cosas que algún extranjero, como lo hace Santiago Giménez que es el referente de ‘9’ en la Selección”, finalizó.

Bravos debuta en el Torneo Apertura 2024 ante Atlas el próximo 5 de julio en el Olímpico Benito Juárez.