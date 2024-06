Descartan a Mbappé para los Juegos Olímpicos

PARÍS (AP) — Kylian Mbappé no representará a Francia en los Juegos Olímpicos de París.

La ausencia del astro quedó confirmada cuando el técnico Thierry Henry anunció el lunes su lista preliminar.

El campeón del Mundial de 2018, que estaría por fichar con el Real Madrid tras salir del Paris Saint-Germain como agente libre, había expresado su deseo de competir en el fútbol olímpico en su país natal.

Henry e incluso el presidente francés Emmanuel Macron también habían manifestado su deseo de que Mbappé fuera parte de la selección olímpica. Pero el delantero no entró en la lista de 25 jugadores.

“No se puede trazar una línea de esperanza", dijo Henry en una rueda de prensa. No sabemos lo que va a pasar hasta el 3 de julio, pero tenía que darles una lista real. Tenía que presentar una lista honesta con el presente".

“La lista puede evolucionar, pero tenemos que dar una lista para que los jugadores puedan prepararse. No se ha cerrado la puerta a nadie”, agregó.

Warren Zaire-Emery y Bradley Barcola, ambos del PSG, fueron incluidos, al igual que el veterano atacante Alexandre Lacazette.

A diferencia de la mayoría de torneos internacionales, como la Copa Mundial, el Campeonato Europeo y la Copa América, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores al fútbol olímpico.

Con Mbappé citado para la Euro, su participación en los Juegos de París le hubiera dejado sin descanso durante el verano.

En marzo, Mbappé expresó su interés por jugar en las justas parisinas: “Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he he dicho que quiero estar, pero es algo que no depende de mí”.

Los Convocados

Arqueros: Lucas Chevalier (Lille), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Dijon).

Defensores: Bafode Diakite (Lille), Maxime Esteve (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Friburgo), Adrien Truffert (Rennes), Leny Yoro (Lille).

Volantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Desire Doue (Rennes), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Khephren Thuram (Niza), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandra Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich).