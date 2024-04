Debut de Verlander podría ser el fin de semana

Foto: Associated Press

El estelar de los Astros, Justin Verlander, tendrá una sesión de lanzamiento lateral el martes, y si sale bien, haría su debut con Houston en la temporada este fin de semana contra los Nacionales de Washington.

El mánager de Houston, Joe Espada, lo dio a conocer el lunes, sin especificar en qué juego de la serie participará, que comienza el viernes por la noche.

“Se siente bien. Se siente confiado. Quiere aportar. Sabe que lo necesitamos en el montículo”, dijo Espada.

El tres veces ganador del premio Cy Young abrió la temporada en la lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho. Hizo dos aperturas de rehabilitación, la primera en Triple-A con Sugar Land el 7 de abril, la otra en Doble-A con Corpus Christi.

Previamente, Verlander remitió a los reporteros con su mánager, antes de que éste anunciara sus planes de regreso, pero sí habló de su salud.

“En cuanto al conteo de lanzamientos, creo que estoy bastante cerca de lograrlo y en cuanto a la salud me recuperé de todas las formas”, dijo. “Algunas de las cosas que me costaban, se están volviendo cada vez más fáciles. Siento que estoy listo para volver a subir al montículo”.

Verlander no estaba contento con los resultados en sus aperturas de rehabilitación, pero fue una preparación para salir de la lista de lesionados.

Permitió siete hits y seis carreras, ponchó a tres, dio un pasaporte y lanzó 51 strikes en 77 envíos al plato contra Frisco.

Con Sugar Land permitió seis carreras limpias y ponchó a seis hasta la cuarta entrada.

“La única manera de practicar en pitcheo la velocidad correcta es en el montículo. Por mucho que me gustaría, no puedo practicar así en el bullpen. Simplemente no es posible”.