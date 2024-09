Con equipo casi completo, América espera retomar el vuelo

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- Un décimo sitio en la clasificación cuando el torneo Apertura está cerca de alcanzar su punto medio no es un sitio en el que América esté acostumbrado a situarse, pero de acuerdo con el entrenador brasileño André Jardine todo eso está a punto de cambiar.

Tras recuperar a varios jugadores lesionados, las Águilas procurarán alcanzar un tercer triunfo consecutivo para situarse en zona de clasificación directa a la liguilla en su visita al Necaxa el sábado por la novena fecha.

América, que el semestre pasado logró unirse a un selecto grupo de equipos que han sido bicampeones desde 1996, ha sido afectado por lesiones de varios de sus jugadores, pero Jardine sabe que en su equipo no existen los pretextos.

“Aquí jugamos las últimas dos liguillas y llegamos a la final, jugamos la Súper Copa, además del Campeón de Campeones, acumulas más partidos y eso nos complica más, además hay fecha FIFA y los jugadores se van a competir”, dijo Jardine. “No son casualidad estas lesiones”.

Desde el arranque del torneo, los azulcremas han tenido que sortear muchas bajas por lesión. La más fuerte la del zaguero chileno Igor Lichnovsky, quien se rompió los ligamentos y quedó fuera todo el torneo.

Además, se han lesionado el delantero estadunidense Alejandro Zendejas, el zaguero uruguayo Sebastián Cáceres, el volante chileno Diego Valdés y recientemente el zaguero Israel Reyes.

“No hay que lamentarnos porque esta es la realidad, nos toca recuperarlos”, añadió el entrenador. “Ese es el desafío del América y los equipos grandes que tienen jugadores de selección. Vamos a seguir en competencia por los títulos, pero de que no es fácil, te aseguro que no es”.

La polémica por el número de partidos disputados no es exclusiva de México. En Europa, el entrenador español Pep Guardiola, del Manchester City, criticó el calendario. Su jugador, Rodrigo Hernández ´Rodri´ incluso ha mencionado la posibilidad de una huelga si las cosas no cambian.

“Y eso que en Europa juegan menos que nosotros y también protestan”, dijo Jardine. “Yo vengo de Brasil donde hay unanimidad, ahora el Flamengo tiene ocho o nueve jugadores lesionados. Es un tema mundial, no sólo nuestro”.

Mientras los dirigentes del fútbol pactan algo diferente, la realidad para los azulcremas es que deberán seguir con lo programado. Tras el juego ante Necaxa el sábado, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentar al Columbus Crew por la Campeones Cup el siguiente miércoles.

La buena nueva para Jardine es que, con excepción de Cáceres y Reyes, el resto del equipo está a disposición.

“Las sensaciones que tenemos es que no podemos estar en la posición donde estamos a mitad del torneo, pero ahora las cosas deben ser más normales porque el elenco está casi completo”, dijo el entrenador. “Es una pena que no pudimos hacer un torneo con el equipo completo de esta manera porque la críticas no serían así”.