Christian Kirk se pierde el resto de temporada por fractura de clavícula

Jacksonville, Florida- El receiver de los Jaguars de Jacksonville, Christian Kirk, se perderá el resto de la temporada por una fractura de clavícula izquierda, según una persona familiarizada con la lesión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aun no ha dado información sobre el estado de Kirk.

Kirk se fracturó la clavícula cuando aterrizó sobre su hombro mientras intentaba hacer una atrapada a un pase profundo en el último cuarto de una derrota por 30-27 ante Green Bay el domingo. Kirk llevaba un cabestrillo en el vestuario después del partido.

Podría terminar siendo su última jugada con los Jaguars (2-6). Kirk, quien se perdió los últimos cinco juegos la temporada pasada debido a una lesión en el músculo central, tiene un año restante en un contrato de cuatro años y 72 millones y 24.4 millones contra el tope salarial en 2025. Había sido objeto de rumores de cambio en las últimas semanas.

Sin posibilidad de moverlo antes de la fecha límite de cambios y Jacksonville habiendo perdido 11 de sus últimos 14 juegos, cortar a Kirk el próximo año ahorraría casi 11 millones en espacio bajo el tope salarial.

Kirk, de 28 años, tiene 27 recepciones para 379 yardas y un touchdown esta temporada y 404 recepciones para 5,176 yardas y 29 touchdowns en siete temporadas, las primeras cuatro en Arizona.

Kirk fue uno de los seis jugadores de los Jaguars, incluidos los tres receptores titulares, lesionados en el juego. Gabe Davis también se lastimó un hombro, y Thomas se fue tarde con una lesión en las costillas que requerirá más pruebas el lunes.

Jacksonville también jugó sin el esquinero Ronald Darby (cadera) y los guardias Ezra Cleveland (tobillo) y Brandon Scherff (rodilla). Scherff fue el único que regresó al juego.