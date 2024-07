Cae México en primer partido del Preolímpico de Baloncesto

La Selección Mexicana de Basquetbol salió derrotada en su primer compromiso en el Preolímpico de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), cayendo ante Lituania por marcador de 96-84 en la isla de Puerto Rico.

El primer compromiso de los tricolor en el Coliseo de San Juan los vio aguantarles el paso a los europeos durante la primera mitad: se fueron a las regaderas con desventaja de apenas cinco unidades y con el electrónico puesto en 49-45.

No obstante, la piedrita en el zapato de los comandados por Omar Quintero resultó ser Marius Grigonis. El alero del Panathinaikos no parecía fallar de cara al cesto y embocó ocho naranjas en el canasto para desemparejar las hostilidades en el tercer cuarto. Fue ese mismo periodo donde todo se descoció y la ventaja de los vedes ya era de 17 puntos antes de arrancar los últimos 10 minutos de partido.

La quinteta de Kazys Maksvytis no hizo mas que mantener al margen a Gabriel Girón y al resto de los aztecas en un cuarto cuarto que no fue de mucha emoción y de dominio mexicano que no alcanzó para obligar al alargue.

Después del descalabro, los “12 Guerreros” son segundos de su grupo con un punto de bonificación y se mantienen clasificados a las semifinales del Preolímpico de manera momentánea. Su compañero de grupo, Costa de Marfil, se topará de frente contra la propia Lituania esta tarde y no será hasta el jueves cuando se mida con México para jugarse el pase a fases definitorias.