Chicago, Illinois.- Geno Smith, mariscal de campo de los Seahawks de Seattle, elogió al exentrenador Pete Carroll, al considerar que cualquier equipo será afortunado si lo contrata.

Sus compañeros de equipo secundaron a Smith.

“El entrenador Carroll es un ser humano especial”, dijo Smith el jueves, después de la victoria de los Seahawks por 6-3 sobre los Bears de Chicago. “Cree en los jugadores. Es alguien que siempre va a estar animado. Siempre va a luchar. Tiene una manera especial de ser, y eso es lo que me encanta de él. Creo que somos muy, muy parecidos en ese sentido. Simplemente avanzamos. No hay paradas, nada de eso. Simplemente avanzamos”.

El esquinero Devon Witherspoon hizo eco del comentario.

“Es un entrenador popular entre los jugadores”, dijo. “Muchos jugadores van a gravitar hacia él en cuanto llegue, si es que consigue ese trabajo. Sabe cómo hacer que el trabajo no se sienta como trabajo, por eso es divertido jugar para él”.

ESPN informó esta semana que Carroll está interesado en volver a entrenar después de pasar a un papel de asesor con los Seahawks al final de la temporada pasada.

Carroll llevó a Seattle a su único campeonato del Super Bowl, durante una gestión de 14 años que incluyó 10 viajes a los playoffs. Ganó también un campeonato nacional en USC, lo que lo convierte en uno de los cuatro entrenadores que han conquistado los máximos premios de la NFL y el fútbol americano colegial, junto con Jimmy Johnson, Barry Switzer y Jim Harbaugh.

Los Bears, que seleccionaron al ex mariscal de campo de USC Caleb Williams en el primer turno general del draft, están buscando un entrenador para reemplazar al despedido Matt Eberflus. Los Giants de Nueva York y los Saints de Nueva Orleáns destituyeron también a sus estrategas esta campaña.

Carroll terminó con un récord de 137-69-1 en temporadas regulares con los Seahawks, llevándolos a cinco títulos de la División Oeste de la Liga Nacional y a 10 victorias en los playoffs.

Se convirtió en el primer entrenador en traer el Trofeo Lombardi a Seattle con la victoria de los Seahawks en el Super Bowl XLVIII sobre Denver. La organización nunca se recuperó completamente de lo que sucedió en el Super Bowl XLIX contra Nueva Inglaterra, cuando Russell Wilson lanzó un pase que fue interceptado en la línea de gol en los últimos segundos.

“Solo jugué con él durante ocho semanas, desafortunadamente”, dijo el ala defensiva Leonard Williams, quien fue adquirido de los Giants en la fecha límite de canjes, el año pasado. “Creo que es un gran entrenador. Me encanta jugar para él. Me hubiera gustado jugar más tiempo para él. Pero, como resultaron las cosas, obviamente me encanta el lugar donde estoy”.

Carroll y el excoordinador ofensivo Shane Waldron ayudaron a que Smith madurara como un mariscal de campo del Pro Bowl en 2022 y 2023 después de estar limitado por lesiones y jugar para equipos desastrosos al principio de su carrera.

“El entrenador Carroll, puede ayudar a cualquier equipo”, dijo Smith. “Puede ayudar a cualquiera”.