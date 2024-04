Barbieri nos vino a cambiar de aire: Manu Castro

Ciudad Juárez- A poco menos de dos días para toparse de frente con los Cañoneros del Mazatlán, el mediocampista de los Bravos de Ciudad Juárez Manuel Castro destacó los cambios de actitud en el conjunto fronterizo desde la llegada del brasileño Mauricio Barbieri.

Esto antes de enfrascarse en otro duelo directo por evitar pagar la multa económica más grande de la tabla porcentual, misma que tiene al cuadro de Juárez como penúltimo lugar, pero todavía con posibilidades de alcanzar y rebasar a los del Pacífico Mexicano en la antepenúltima plaza.

“Mauricio (Barbieri) nos cambió el aire que veníamos teniendo, tenemos más intensidad, hay que busca el arco rival en todo momento. En lo personal me hizo bien él y el cuerpo técnico, me entendieron y me apoyaron, hoy tengo la oportunidad y la estoy aprovechando. Hay mucha competencia interna, los que estamos en un plantel queremos demostrar que queremos estar, los delanteros son de momentos, tienen buenas rachas y otras no tanto, este campeonato viene con varios goleadores, no hay gran número pero es bueno tener 7 u 8 goles”, expresó el uruguayo.