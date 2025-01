Apunta Sebastián Jurado a regresar al arco el próximo viernes

Ciudad Juárez.- A días de que arranque la campaña 2025 para los Bravos de Ciudad Juárez, el guardameta Sebastián Jurado ya apunta a regresar a las canchas totalmente recuperado de la lesión de rodilla que lo dejó fuera de acción durante la mayor parte del año pasado.

"Me siento muy bien. Tuve muy buena recuperación y el cuerpo médico se la rifó de manera extraordinaria. Todos los aplausos y todo el reconocimiento para el cuerpo médico. Traigo rodilla nueva, me siento más joven", expresó.

En días pasados, el ahora ex hombre del Cruz Azul fue oficialmente traspasado al cuadro de las tierras de Juan Gabriel luego de que la institución fronteriza hiciera valida la opción de compra de su préstamo. Dicha transacción lo verá quedarse como bravo por lo menos hasta 2027.

Con 27 años de edad, el nacido en Veracruz suma 21 partidos con los caballos, en esos mil 530 minutos bajo los tres palos ha permitido un total de 28 goles y ha salvado su portería imbatida en un par de ocasiones. Acumula también 46 atajadas en 76 tiros, dando para un porcentaje de salvamentos del 49 por ciento.

En espera de retomar el arco en el torneo de liga que todavía no empieza, agradeció a Benny Díaz y a Arturo Delgado, quienes cubrieron la portería en su ausencia:

"Los vi muy bien. Las lesiones son parte de la profesión. Cuando uno no puede estar, como a mí que me tocó, yo sé que ellos no lo desearon así. Los vi muy bien, creo que es parte de su crecimiento, los dos son grandes porteros con muchas cualidades, pero son mejores personas todavía. Cuando cualquiera de nosotros está dentro de la cancha representa a todos los demás", añadió.