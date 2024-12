A Jimmy Butler no le preocupa su futuro con el Heat ante rumores de traspaso

Foto: Associated Press

Miami.- Jimmy Butler sabe que hay muchas preguntas sobre su futuro con el Heat de Miami. Podría ser traspasado, podría irse como agente libre el próximo verano, podría ejercer una opción de 52.4 millones de dólares para regresar al Heat o podría obtener un nuevo contrato.

”¿Quién sabe?”, preguntó Butler.

Evidentemente, ni él tiene respuestas.

El alero del Heat, que ha llevado al equipo a un par de viajes a las Finales de la NBA durante su permanencia en Miami, habló sobre las especulaciones de traspaso el miércoles, diciendo a los reporteros después del entrenamiento que no le importa que su nombre esté en el carrusel de rumores. ESPN informó a principios de semana que el Heat está abierto a recibir ofertas de traspaso; eso no sería sorprendente, dado el estado del contrato de Butler y la posibilidad de que él se vaya sin que el Heat reciba nada a cambio el próximo verano.

“De hecho, me gusta”, dijo Butler, quien promedia 19 puntos por partido esta temporada. “Es bueno ser mencionado. No creo que exista algo como mala publicidad, hasta cierto punto”.

El futuro de Butler en Miami ha sido un tema de conversación desde hace algún tiempo.

El Heat podría haberle ofrecido una extensión el verano pasado y eligió no hacerlo, presumiblemente por una variedad de razones, incluyendo la edad de Butler —tiene 35 años— y el hecho de que se perdió el 26 por ciento de los juegos de Miami durante sus primeras cinco temporadas con el equipo.

Aún así, claramente impacta en los resultados: Miami tiene un récord de 8-2 esta temporada cuando él anota al menos 18 puntos. Y el Heat no es nuevo en las especulaciones de traspaso; Tyler Herro ha sido el centro de rumores en cada uno de los últimos tres veranos. Todavía está en Miami, jugando a nivel de “All-Star” y es el jugador de la semana de la Conferencia Este.

“Cualquier otra narrativa, no me importa. A nadie debería, porque la mayoría de estas cosas han sido solo un montón de tonterías”, dijo esta semana el entrenador del Heat, Erik Spoelstra.

Butler dijo el miércoles que el dinero realmente no le importa en este punto. Se quedó corto de decir que quiere permanecer absolutamente en Miami —“Estoy bastante seguro de que van a recibir un informe que dirá lo contrario de todos modos, así que no tiene sentido responder a esa pregunta”, dijo— y que no está obsesionado con las extensiones o los traspasos.

“Lo que importa son mis hijos, mi felicidad, mi bienestar y mi familia”, dijo Butler. “Ahora mismo, se trata de competir, mantenerse saludable, jugar un gran baloncesto. Creo que lo he hecho hasta ahora, así que veremos qué tenemos”.

Ha sido material para las redes sociales durante algunos días, con algunos incluso sugiriendo que el tinte de cabello de Butler en las últimas semanas —a veces amarillo, a veces azul, a veces rojo— ha coincidido con los equipos a los que algunos de los rumores de traspaso lo vinculan, como Golden State, Dallas y Houston.

Dicho esto, ha insistido desde que llegó a Miami que quiere traer otro campeonato al equipo. Esa postura no ha cambiado.

“Vamos a seguir ganando y estoy orgulloso de los chicos”, dijo Butler. “Ves a todos aquí trabajando y sabemos de lo que somos capaces”.