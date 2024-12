¿Quieres más arbustos? Cómo hacer nuevos con esquejes de madera dura

Foto: Associated Press

Nueva York.- Puede que nuestros jardines se estén preparando para el letargo invernal, pero eso no significa que tengamos que descansar: ¡es hora de hacer arbustos gratis!

La forma más fácil de propagar plantas leñosas como el cornejo, la forsitia, la hortensia, el rododendro y el viburnum, entre otras, es tomando esquejes de madera dura a finales del otoño o en invierno. Todo lo que necesita es un par de tijeras de podar limpias (cuyo mecanismo de tijera permite realizar cortes limpios), un recipiente y un sustrato con buen drenaje (una mezcla 50/50 de fibra de coco y perlita es ideal, ya que retendrá la humedad y drenará bien al mismo tiempo). No se requiere capacitación ni experiencia especial.

Y, a diferencia del cultivo a partir de semillas, las plantas resultantes serán esencialmente clones, que crecerán hasta tener el mismo tamaño, forma y color que sus padres.

Cómo empezar

En primer lugar, seleccione un recipiente profundo con orificios de drenaje en el fondo y llénelo con la mezcla para macetas. Riéguelo bien y déjelo escurrir mientras extrae los esquejes.

Seleccione un tallo que tenga aproximadamente el ancho de un lápiz, y que haya sido un brote nuevo en la temporada de crecimiento anterior. Mida aproximadamente 20 centímetros (la longitud de un lápiz) desde la punta y haga un corte recto debajo de un nudo de hoja pequeño (una protuberancia en el tallo de donde crecerá una hoja nueva). Evite los nudos grandes, que probablemente sean botones florales o nudos de hojas de tallos más viejos y que tienen más probabilidades de pudrirse.

Corta la parte superior del tallo en diagonal justo por encima de un nudo. Como las plantas recuerdan su orientación, esto garantizará que no confundas la parte superior con la inferior y permitirá que el agua de lluvia se deslice fácilmente sobre el esqueje.

Repite el proceso tantas veces como sea necesario hasta que hayas obtenido tantos esquejes como desees. También puedes quitar un tallo largo de la planta y cortarlo en secciones de 20 centímetros, observando sus nudos y cortando cada porción superior en diagonal.

Sumergir ligeramente la base de los tallos en polvo de hormona de enraizamiento y/o raspar un poco de corteza de la pulgada inferior de cada tallo ayudará a promover el enraizamiento, pero no es necesario.

Plantando los esquejes

Quita las hojas, si las hay, de los esquejes y luego coloca los tercios inferiores de cada tallo con el lado cortado hacia abajo en la mezcla, a una distancia de aproximadamente cinco centímetros entre sí, alrededor del perímetro de la maceta. El riesgo de pudrición es menor cerca del borde del recipiente, ya que la tierra allí tiende a secarse más rápido. Es mayor en la base de la maceta, así que no empujes los esquejes hasta el fondo.

Afirme la tierra alrededor de los esquejes con los dedos para eliminar las bolsas de aire y asegurarse de que se mantengan en posición vertical de forma segura.

Con el tiempo, notarás que se forma un callo en la herida diagonal expuesta. Se formará un callo similar en el extremo enterrado del esqueje y crecerán raíces a partir de él y de los nudos enterrados.

Mantén la tierra apenas húmeda. Recuerda que los esquejes nuevos aún no tienen raíces, por lo que no pueden absorber agua. Aun así, no se deben dejar secar.

Deja que se enfríen

Los esquejes necesitan sobrevivir al invierno , pero no deben dejarse congelar. Según el clima, coloque las macetas en un marco frío, un garaje sin calefacción o un lugar exterior protegido hasta la primavera y luego trasládelas a un lugar parcialmente sombreado en el jardín.

Revise los esquejes con regularidad durante la primavera y el verano y riéguelos según sea necesario. Estarán listos para plantar en el jardín el próximo otoño.