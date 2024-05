¡Que la fuerza esté contigo! Hoy es el Día de Star Wars

Cada año, el 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars en todo el mundo se reúnen para celebrar su amor por la épica saga galáctica. Pero, ¿cómo surgió esta peculiar fecha y qué la hace tan especial?

El origen del Día de Star Wars se remonta a una tradición informal que comenzó entre los fanáticos de la franquicia. En los años 70, poco después del estreno de la primera película de Star Wars, "Una Nueva Esperanza" (1977), los seguidores de la saga comenzaron a utilizar la frase "Que la Fuerza esté contigo" como una especie de saludo entre ellos. La frase se popularizó rápidamente y se convirtió en un símbolo de unidad entre los fans.

El 4 de mayo de 1979, apenas dos años después del estreno de la película original, el diario británico London Evening News publicó un anuncio felicitando a la entonces recién elegida Primera Ministra, Margaret Thatcher, con las palabras "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations" (Que el Cuatro de Mayo esté contigo, Maggie. Felicitaciones). Esta simple broma jugaba con la famosa frase de Star Wars, convirtiéndola en un juego de palabras con la fecha del día.

La ocurrencia del London Evening News marcó el inicio no oficial del Día de Star Wars. A partir de entonces, los fanáticos adoptaron el 4 de mayo como una oportunidad para celebrar la saga, organizando proyecciones de películas, eventos temáticos, cosplay y compartiendo su pasión en las redes sociales.

Con el advenimiento de Internet y las redes sociales, la popularidad del Día de Star Wars se ha disparado, convirtiéndose en una festividad reconocida a nivel mundial por Lucasfilm, la compañía detrás de la franquicia. Lucasfilm y Disney han aprovechado la fecha para realizar anuncios especiales, lanzamientos de productos y eventos relacionados con Star Wars, lo que ha contribuido aún más a su reconocimiento global.

En resumen, el Día de Star Wars es más que una simple fecha en el calendario; es un testimonio del impacto duradero que la saga ha tenido en la cultura popular y en la vida de sus seguidores. Desde sus humildes comienzos como una broma entre fans hasta convertirse en una celebración global, el 4 de mayo es un día para que los aficionados de todas las edades y de todas las galaxias se unan en su amor compartido por la historia de una galaxia muy, muy lejana.