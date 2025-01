Padres temen por ceniza nociva de incendios en escuelas de LA

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Kelli Ferrone limpiaba las persianas y alféizares de las ventanas de la escuela primaria de sus hijas, a menos de un kilómetro (media milla) del devastador incendio de Palisades que devastó el enclave costero en Los Ángeles. Los hisopos y toallitas quedaron totalmente ennegrecidos.

Hay ceniza y hollín dispersos a sus pies. También afuera, en el suelo, junto a un parque infantil.

Ferrone, que grabó videos y los compartió con The Associated Press, quería ver por sí misma esta semana si la limpieza de la Escuela Primaria Canyon Charter había sido adecuada antes de que la institución reabriera. No quedó impresionada.

Varias semanas después de los días de mayor intensidad en los incendios del área de Los Ángeles, los padres lidian con la realidad de que la ceniza tóxica de las casas y autos quemados pudiera dañar a sus hijos. Es un riesgo que se vuelve más común a medida que los incendios forestales arden en las ciudades.

En Pacific Palisades, la escuela Canyon Charter podría reabrir el lunes. Las autoridades escolares dicen que el personal trabaja arduamente para garantizar que las escuelas estén limpias y sean seguras, y confían en su decisión. Pero algunos padres piensan que la escuela reabrirá demasiado pronto, y exhortan a las autoridades a reubicar temporalmente a los alumnos, mientras que otros intentan transferir a sus hijos a otros lugares.

“El (Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, o LAUSD, por sus siglas en inglés) nunca ha experimentado un desastre como este en su historia”, dijo Ferrone, que tiene dos hijas en la escuela, una de ellas con asma. “Y creo que la gente realmente se esfuerza, pero nuestra escuela necesita un nuevo hogar temporal con aulas y maestros dando clases en persona. Eso es lo único que hará que la gente se sienta cómoda”.

En un comunicado, el LAUSD dijo que el personal “ha trabajado diligentemente para preparar las escuelas para retomar la instrucción en persona”. Esto incluye la inspección de los sistemas de ventilación, el reemplazo de filtros y la instalación de purificadores de aire en las aulas y oficinas, así como la limpieza de las áreas interiores y exteriores. Un consultor ambiental inspecciona los campus. El personal monitorea la calidad del aire. El distrito tiene una Oficina de Salud y Seguridad Ambiental y actúa según sus protocolos.

Algunas escuelas tienen el aviso de “no beber agua”, entre ellas, Canyon Charter. Eso significa que los bebederos están apagados y se proporciona agua embotellada, dijo el distrito.

La doctora Lisa Patel, pediatra y directora ejecutiva del Consorcio de la Sociedad Médica sobre Clima y Salud, dijo que la escuela está dando todos los pasos correctos. Sin embargo, “no hay riesgo cero”, afirmó.

La ceniza es una combinación tóxica de autos, aparatos electrónicos, baterías, materiales de construcción, pinturas, muebles y todo otro tipo de pertenencias personales que quedaron calcinados. Contiene pesticidas, asbesto, plásticos y plomo, a los cuales los niños son más vulnerables.

“Los niños a menudo tienden a llevarse las manos a la boca y sus cuerpos crecen rápidamente en estos primeros años, por lo que pueden ser más sensibles a este tipo de contaminación”, dijo Patel. “El riesgo por exposición se mantendrá por un tiempo”.