OpenAI lanza el generador de videos de inteligencia artificial Sora

San Francisco.- OpenAI lanzó públicamente su nuevo generador de videos de inteligencia artificial Sora, pero la compañía no permite que la mayoría de los usuarios representen personas mientras monitorea patrones de mal uso.

Los usuarios de una versión premium del producto estrella de OpenAI, ChatGPT, ahora pueden usar Sora para crear instantáneamente videos generados por IA a partir de comandos escritos. Entre los ejemplos destacados se encuentran videoclips de alta calidad de osos que luchan sumo y un gato bebiendo café.

Pero solo un pequeño grupo de evaluadores invitados puede usar Sora para hacer videos de humanos mientras OpenAI trabaja para “abordar las preocupaciones en torno a la apropiación indebida de imágenes y los deepfakes”, dijo la compañía en una publicación de blog.

Las herramientas de inteligencia artificial de texto a video como Sora se han presentado como una forma de ahorrar costos en la creación de nuevos videos de entretenimiento y marketing, pero también han generado inquietudes sobre la facilidad con la que podrían hacerse pasar por personas reales en la política y en otros ámbitos.

OpenAI dice que está bloqueando contenido con desnudez y que una de sus principales prioridades es prevenir los usos más dañinos, incluido el material de abuso sexual infantil y los deepfakes sexuales.

El producto tan esperado recibió tanta respuesta tras su lanzamiento el lunes que OpenAI suspendió temporalmente la creación de nuevas cuentas.

“Actualmente estamos experimentando mucho tráfico y hemos deshabilitado temporalmente la creación de cuentas de Sora”, según su página web.

OpenAI presentó Sora por primera vez a principios de este año, pero dijo que primero quería interactuar con artistas, formuladores de políticas y otros antes de lanzar la nueva herramienta al público.

La empresa, que ha sido demandada por algunos autores y por The New York Times por el uso de obras escritas con derechos de autor para entrenar ChatGPT, no ha revelado qué fuentes de imágenes y vídeos se utilizaron para entrenar a Sora.