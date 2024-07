Lenacapavir, el antiviral que podría detener la pandemia de VIH pero es muy caro

Ciudad Juárez.– La pandemia del VIH que ha azotado el mundo desde la aprición de los primeros casos hace ya algunas décadas podría ver la luz al final de tunel con los resultados exitosos que ha tenido el antiviral Lenacapavir, un medicamento inyectable que se administra dos veces por año y que ha demostrado proteger contra la infección del virus. El único problema es su precio, ya que su costo anual supera los 42 mil dólares, es decir, poco más de 750 mil pesos.

El fármaco desarrollado por el laboratorio Gilead ha sido calificado por la comunidad médica como una “gran esperanza” para frenar el avance de un patógeno que afecta a más de 39.9 millones de personas en el mundo.

La farmacéutica ha presentado los resultados de eficacia y seguridad de su ensayo clínico PURPOSE 1 en fase 3. El estudio confirmó que el antiviral es seguro al administrar dos inyecciones subcutáneas al año. Probó su total eficacia en la prevención de contagios de VIH en mujeres adultas y adolescentes. Es la primera investigación fundamental de prevención del virus que incluye a personas embarazadas y adolescentes. “Los datos mostraron cero infecciones y 100% de eficacia de Lenacapavir como PrEP (profilaxis preexposición) sobre la incidencia de VIH de fondo”, informó la empresa.

El hito fue anunciado en el congreso de la Sociedad Internacional del Sida que se celebra en Múnich, Alemania. Winnie Byanyima, directora de ONUsida, dijo en el marco del evento que “Gilead tiene la oportunidad de hacer historia y acercarnos hacia el fin de la enfermedad como problema de salud pública”.

Lenacapavir no es una vacuna. Es útil para prevenir la infección, pero no genera inmunidad. Ha sido aprobado como tratamiento reactivo para el VIH en distintos mercados. Su uso profiláctico aún no está autorizado en ningún país. Los científicos de Gilead alistan las conclusiones de PURPOSE 2. El estudio concluirá a finales de este año y pretende comprobar si el fármaco es efectivo en grupos poblacionales más extensos. Si los resultados son satisfactorios, la empresa iniciará los trámites para certificar su fármaco como profilaxis.

Diversas organizaciones de la salud han celebrado los resultados alcanzados por el laboratorio. No obstante, advierten que el precio actual del tratamiento lo hace inaccesible para miles de personas. “El Lenacapavir podría cambiar la vida de las personas en riesgo de contraer el VIH y podría revertir la epidemia si se hiciera asequible en los países con mayor tasa de nuevas infecciones”, asegura Helen Bygrave, asesora sobre enfermedades crónicas de la organización Médicos sin Fronteras.

Gilead afirma que está trabajando para que las personas más vulnerables se beneficien con su medicamento. “En vista del compromiso permanente de la empresa con las comunidades afectadas por el VIH, hemos estado desarrollando una estrategia para permitir un acceso amplio y sostenible a nivel mundial. Brindamos detalles sobre nuestros planes a medida que están disponibles”, informó.

ONUsida ha instado a la farmacéutica para que facilite la concesión de licencias genéricas a través del Fondo de Patentes de Medicamentos de las Naciones Unidas en países de ingresos bajos y medios. Estas regiones concentran el 95 por ciento de los casos de VIH.