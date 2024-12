La naranja asada aporta un gran sabor a esta bandeja de pollo ahumado

Nueva York.- Las bandejas para hornear se valoran por su simplicidad. Todo se cocina a la misma temperatura durante el mismo tiempo, lo que no siempre se traduce en un desarrollo complejo del sabor. Pero la comodidad no tiene por qué ser aburrida y sosa. Una mezcla de miel, pimentón y naranja asada aporta una dulzura profunda equilibrada por cítricos picantes y toques ahumados en esta bandeja para hornear de pollo ultra fácil.

Incluso el uso del cuchillo es mínimo en esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”. Solo necesitarás cortar el pollo, una naranja en cuartos y las verduras en gajos. No olvides secar el pollo con palmaditas para eliminar el exceso de humedad que evitaría que la mezcla de miel y aceite se adhiera y que, además, no se dore.

Además de pimentón ahumado, se añaden a la mezcla de miel ralladura de naranja y pimienta de cayena para darle brillo y picante. Las batatas y las cebollas completan la comida.

Después de transferir el pollo asado y las verduras a una fuente, los jugos que quedan en la bandeja para hornear se combinan con la mantequilla ablandada y el jugo exprimido de la naranja asada, de modo que no quede ni una sola gota de sabor.

Los ingredientes se combinan para formar una salsa brillante, dulce y sabrosa que hará que la cena parezca mucho más laboriosa de lo que era. Vierta la mitad de la salsa sobre el pollo y las verduras; sirva el resto a un lado.

Cazuela de pollo ahumado y batata

De principio a fin: 45 minutos.

Raciones: 4.

Ingredientes:

¼ taza de miel.

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

Ralladura de 1 naranja, naranja cortada en cuartos.

1 cucharada de pimentón ahumado.

½ a ¾ de cucharadita de pimienta de cayena (opcional).

Sal kosher y pimienta negra molida.

3 libras de muslos de pollo con hueso y piel, recortados y secados con palmaditas.

2 batatas medianas (1 libra en total), cortadas a lo largo en gajos de ¾ de pulgada.

1 cebolla roja pequeña, pelada y cortada en gajos de 1 pulgada, con el extremo de la raíz intacto.

2 cucharadas de mantequilla salada, cortada en 2 trozos, a temperatura ambiente.

Instrucciones:

Calienta el horno a 475 grados fahrenheit con la rejilla en posición intermedia. En un bol pequeño, mezcla la miel, el aceite, la ralladura de naranja, el pimentón, la pimienta de cayena (si la usas), 1 ½ cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta.

En una bandeja para hornear con borde, combine el pollo, las batatas y la cebolla. Rocíe la mezcla de miel y frótela sobre el pollo y las verduras. Coloque el pollo con la piel hacia arriba en una sola capa en el centro, luego coloque las verduras en una capa uniforme alrededor del pollo. Coloque un cuarto de naranja, con el lado cortado hacia arriba, en cada esquina de la bandeja para hornear. Áselo hasta que tenga un color marrón irregular y la parte más gruesa de los muslos alcance los 175 grados fahrenheit, de 30 a 35 minutos.

Con unas pinzas, transfiera el pollo y las verduras a una fuente; cúbralas con papel de aluminio. Con las pinzas, exprima el jugo de los cuartos de naranja sobre la bandeja para hornear; deseche los cuartos. Agregue la mantequilla y bata, raspando los trozos dorados, hasta que se derrita y se combine con los jugos de la sartén. Pruebe y sazone con sal y pimienta. Vierta la mitad de la salsa sobre el pollo y las verduras; sirva el resto a un costado.