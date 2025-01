La fatiga visual es real; expertos comparten consejos para aliviarla

Foto: Associated Press

Nueva York.- Los problemas empezaban todos los días alrededor de las 3:00 de la tarde, después de que Cathy Higgins pasaba cinco o seis horas mirando una serie de pantallas de computadora en su escritorio. Su trabajo en la universidad, supervisando proyectos de investigación, implicaba examinar minuciosamente números y detalles de contratos, solicitudes y presupuestos.

“Mi visión estaba tan borrosa que ni siquiera podía ver lo que había en la pantalla, y entrecerraba tanto los ojos que no podía funcionar”, dijo Higgins.

Cuando su vista empeoró, Higgins caminó y habló con los miembros de su personal. Comenzó a planificar reuniones en persona para las tardes, pero reanudaba el trabajo en la computadora tarde en la noche, después de que sus hijos se fueran a dormir.

"Si tuviera que seguir trabajando con la visión borrosa, entonces me darían migrañas", dijo Higgins.

Las pantallas digitales están omnipresentes, no solo en el trabajo, sino también en nuestros hogares, escuelas y tiendas. Se estima que 104 millones de estadunidenses en edad laboral pasan más de siete horas al día frente a las pantallas, según la Asociación Estadunidense de Optometría. Todo ese tiempo frente a las pantallas puede pasar factura.

La exposición excesiva a las pantallas puede provocar sequedad o lagrimeo en los ojos, visión borrosa y dolores de cabeza. También puede provocar miopía en algunas personas, especialmente en los niños. Algunos trabajadores del sector tecnológico incluso describen breves episodios de vértigo cuando miran pantallas durante demasiado tiempo.

Ojos sobrecargados de trabajo

Una de las razones de la incomodidad es que mirar fijamente las pantallas durante períodos prolongados hace que el músculo que ayuda a enfocar el ojo se contraiga.

“No se supone que ese músculo se mantenga tenso todo el día. Y si lo hace, es como levantar una pesa liviana e intentar sostenerla sobre la cabeza durante horas”, dijo el presidente de la Asociación Estadunidense de Optometría, Steven Reed. “No es difícil levantarla. Pero después de un tiempo, aunque no sea un peso pesado, el cuerpo simplemente se cansa”.

Afortunadamente, no se ha demostrado que la exposición a la luz azul de las pantallas de computadoras y otros dispositivos cause daño ocular permanente, según la Academia Estadunidense de Oftalmología.

Sin embargo, los síntomas pueden alterar el trabajo, el tiempo en familia y el descanso. Como optometrista en Mississippi, Reed atiende a pacientes que se quejan de dolor ocular frecuente, dolores de cabeza y visión borrosa asociados con el uso de la computadora. Aconseja hacerse un examen ocular y tomar descansos frecuentes.

Para Higgins, tratar de ponerse al día con el trabajo que no podía hacer cuando sus ojos estaban demasiado cansados ​​durante la semana le quitaba tiempo que pasaba con sus hijas los fines de semana. “Estaban jugando juntas y yo no podía estar tan concentrada en lo que estaban haciendo como me hubiera gustado”, dijo.

A continuación se ofrecen algunos consejos de profesionales de la salud ocular para reducir la fatiga visual causada por los dispositivos.

Sigue la regla 20-20-20

Tómate un descanso cada 20 minutos de estar sentado frente a la computadora. Durante el descanso, enfoca tu mirada en algo que esté a unos 20 pies de distancia durante 20 segundos. Hacer una pausa en el trabajo de cerca y mirar algo a la distancia le da tiempo a los músculos cansados ​​y tensos para relajarse.

“Afortunadamente, la fatiga ocular es temporal”, afirmó Raj Maturi, oftalmólogo del Midwest Eye Institute de Indianápolis y portavoz de la Academia Estadunidense de Oftalmología. “La mejor manera de evitar estos síntomas es dejar de usar pantallas o actividades laborales cercanas y usar gotas lubricantes para los ojos, si es necesario”.

Por lo general, las personas parpadean entre 18 y 22 veces por minuto, pero cuando miran una pantalla, la frecuencia se reduce a entre tres y siete veces por minuto, según la Clínica Cleveland. Ahí es donde entran en juego las gotas para los ojos.

Es bueno moverse y salir, pero cuando no tienes tiempo para una caminata al aire libre, los descansos frecuentes de 20 segundos pueden ayudar.

Cambia la configuración de tu escritorio

Algunas personas consideran que usar un monitor de computadora más grande ayuda a reducir la fatiga ocular. También puedes aumentar el tamaño de la fuente en la pantalla de tu computadora portátil, monitor o teléfono inteligente.

Higgins hizo todo lo anterior después de empezar un nuevo trabajo como vicepresidenta sénior en Stand Up to Cancer. Como trabaja de forma remota desde su casa en Midlothian, Virginia, consiguió un monitor de 29 pulgadas y se sienta a unos 90 centímetros de distancia de él, unos 30 centímetros más lejos que en la mayoría de las oficinas.

Los cambios la ayudaron. Todavía tiene problemas ocasionales de visión borrosa, pero no tan a menudo. “Cuando tengo un día más largo, como un día de 12 horas, es cuando empiezo a tener problemas de visión nuevamente”, dijo.

Sentarse a un brazo de distancia de la pantalla y ajustarla para mirar ligeramente hacia abajo también puede ayudar a reducir la fatiga visual, según la Academia Estadunidense de Oftalmología.

Desconfíe de las afirmaciones sobre los productos

Algunos productos, como las gafas de luz azul, se comercializan con la promesa de que reducirán la fatiga visual digital, mejorarán el sueño y evitarán enfermedades oculares. Sin embargo, varios estudios han demostrado que las gafas no son muy eficaces, según la Academia Estadunidense de Oftalmología. En realidad, es nuestro comportamiento con los dispositivos digitales lo que causa los síntomas, no la pequeña cantidad de luz azul que proviene de las pantallas, afirmó el grupo.

Óptica extracurricular

Después de dejar de usar la computadora en el trabajo, muchas personas se encuentran leyendo o navegando en las pantallas de sus teléfonos inteligentes. No se trata solo de los trabajadores: los niños usan computadoras portátiles, tabletas y pantallas inteligentes en los entornos escolares durante todo el día.

Demasiado tiempo frente a la pantalla o concentrarse en objetos cercanos puede acelerar la aparición y progresión de la miopía, especialmente en niños, dijo Ayesha Malik, optometrista pediátrica de la división de oftalmología del Hospital Infantil de Filadelfia. Cualquiera que vea programas en streaming debería hacerlo en un televisor, en lugar de una tableta, para ayudar a aliviar la fatiga visual, dijo.

Los niños deben seguir la regla 20-20-20-2, que incluye un “2” adicional al final para fomentar el juego al aire libre durante 2 horas al día, lo que ayuda al desarrollo de los ojos , dijo.

“La realidad es que la mayoría de los niños pasan todo el día frente a pantallas en la escuela y en casa. Resulta difícil llevar un registro del número total de horas que pasan frente a ellas”, afirmó Malik. “El objetivo es no pasar más de 20 minutos en cada sesión”.

Durmiendo profundamente

La luz azul que emiten las pantallas digitales puede aumentar el estado de alerta, por lo que mirar Netflix en un iPad o navegar por las redes sociales en la cama puede dificultar un sueño reparador .

Para que los ojos y el cerebro descansen lo que necesitan, los médicos recomiendan apagar las pantallas una o dos horas antes de ir a dormir. También puedes configurar los dispositivos en “modo oscuro” por la noche para reducir el impacto de la luz brillante. Si estás acostumbrado a ver videos en streaming por la noche, prueba a escuchar un audiolibro o un podcast.