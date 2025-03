En el mundo laboral, muchos empleados no tienen claro qué se espera de ellos

Foto: Associated Press

Nueva York.- Cuando Nikelle Inman comenzó un nuevo trabajo como entrenadora de estudiantes universitarios de primera generación, esperaba reunirse con ellos personalmente para hablar sobre cómo superar obstáculos y encontrar recursos para tener éxito .

En cambio, ella y sus compañeros asesores de éxito en un colegio comunitario de Carolina del Norte pasaron un año atascados en el papeleo, encargados de revisar las solicitudes de aspirantes a estudiantes universitarios. Nunca llegaron a reunirse con los estudiantes.

“El trabajo de admisiones prácticamente nos arrebató lo que debíamos hacer”, dijo Inman, de 34 años. “Me sentí desconectado del puesto, sobre todo porque no me sentía valorado”.

Es desconcertante cuando un trabajo resulta ser completamente diferente a lo anunciado o se transforma en algo inesperado. Sin embargo, cada vez más trabajadores estadounidenses han reportado sentirse desconectados del propósito de su organización y sin saber cómo cumplir con las expectativas.desde que la pandemia del coronavirus cambió la forma en que trabajamos, según un nuevo análisis de Gallup.

Casi la mitad de los empleados estadounidenses que participaron en una encuesta de Gallup en noviembre coincidieron plenamente en saber qué se espera de ellos en el trabajo, uno de los factores que la encuestadora utiliza para medir el compromiso de los empleados. En enero de 2020, la cifra era del 56 por ciento.

La nueva encuesta mostró que los empleados nuevos, los empleados más jóvenes, las personas en industrias de cuello blanco como tecnología, seguros y finanzas, y aquellos en acuerdos de trabajo híbridos eran especialmente propensos a informar que las expectativas para sus roles no eran claras.

Los hallazgos tienen sentido intuitivo. Gerentes y empleados se han abierto paso a través de cambios disruptivos desde que la covid-19 trastocó la vida pública hace cinco años . A finales de 2024, aproximadamente una cuarta parte de los empleados con la posibilidad de teletrabajar lo hacían exclusivamente, en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 en 2019, según Gallup. Otro 55 por ciento trabajaba en la oficina algunos días y remotamente el resto, según los datos de 2024, en comparación con aproximadamente un tercio en 2019.

Más recientemente, los despidos en empresas tecnológicas , en el gobierno y en otros sectores han dejado a las organizaciones con menos personal para manejar la carga, y las expectativas no siempre se ajustan a las nuevas realidades.

“Con tantas rondas de despidos, el alcance y las responsabilidades de las personas cambian constantemente”, dijo Jeremy Guttenplan, capacitador y coach de liderazgo ejecutivo con sede en Nueva York. “Piensas en los que se quedan atrás y el trabajo simplemente se les acumula”.

A continuación se presentan algunas estrategias para eliminar la confusión cuando el alcance y las responsabilidades de un trabajo son ambiguos.

Establezca expectativas desde el principio

Explicar o asegurarse de comprender lo que implica un nuevo puesto o proyecto, junto con los plazos o indicadores de rendimiento relevantes, desde el principio para que todos estén de acuerdo en lo que es realista y deseado. Escribirlo en un documento compartido puede ayudar a evitar futuros malentendidos.

Cuando un exitoso promotor inmobiliario le pidió a Amber Krasinski que grabara y produjera 85 vídeos de TikTok en tres horas, se lo pensó mucho. El trabajo podría ser una buena oportunidad para su agencia de comunicación, IvyHill Stategies, pero Krasinski sabía que sería imposible completarlo en tan poco tiempo. Lo rechazó.

Krasinski brinda periódicamente actualizaciones sobre el progreso de sus clientes e intenta hacer preguntas aclaratorias antes de asumir nuevos proyectos.

“Cada vez que hablo con un cliente potencial, tengo eso presente”, dijo Krasinski. “Evitar ese lado complaciente que dice: 'Puedes resolverlo, puedes hacerlo'. No quieres decepcionar a nadie, pero también necesitas prepararte para el éxito”.

Busque retroalimentación frecuente

Nadie quiere pasar todo el día en reuniones. Pero mantener reuniones más frecuentes con un gerente o supervisor puede ayudar a los empleados que no están seguros de priorizar su tiempo adecuadamente o que no saben qué deben hacer.

Las organizaciones pueden explorar diferentes maneras de conectar a sus empleados y brindar más oportunidades para la retroalimentación, lo que puede resultar en una mejor comprensión de las expectativas en el lugar de trabajo. Brian Smith, fundador y socio director de IA Business Advisors, comentó que su empresa organiza sesiones de agradecimiento de 30 minutos cada semana.

Los primeros 20 minutos están dirigidos por un coach que asesora a los asistentes sobre temas como la gestión eficaz del tiempo o el trato con clientes difíciles. Destacar problemas y estrategias específicas puede ayudar a los trabajadores a comprender qué se espera de ellos. Al final de la sesión, los participantes tienen la oportunidad de compartir sus agradecimientos.

Iniciar la conversación

Los trabajadores no tienen que esperar a que un supervisor les pida retroalimentación o les aclare las expectativas. Puedes sugerir una breve revisión en cualquier momento si no estás seguro de cómo priorizar los objetivos a largo plazo o los plazos a corto plazo.

“Gestionar desde arriba te facilitará la vida”, afirmó Dale Whelehan, fundador de 4 Day World , un centro de estudios que explora nuevos modelos de trabajo. “No des por sentado que la gerencia tiene todas las respuestas. Probablemente estén igual de perdidos”.

Sin embargo, en las organizaciones jerárquicas donde cuestionar a la gerencia puede ser visto negativamente, es importante ser delicado, dijo.

Para iniciar una conversación de retroalimentación, puedes solicitar una reunión con un gerente para hablar sobre un proyecto actual. Whelehan explicó cómo abordar la conversación si se programa la reunión. Comienza compartiendo lo que entiendes que es tu tarea. Luego, solicita la confirmación o aclaración del gerente diciendo algo como: "Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden", aconsejó.

Pregunte sobre cualquier otra cosa que necesite aclarar y cierre la conversación diciendo: "Por lo que entiendo de esta conversación, mi función es esta... ¿Lo he entendido bien?". Continúe con un correo electrónico reafirmando lo acordado, dijo Whelehan.

Confía en tus instintos

Con tantos cambios en los lugares de trabajo, los empleados pueden encontrarse saltando de una tarea a otra, distraídos por nuevas responsabilidades asumidas después de que sus colegas fueron despedidos, o adaptándose a pasar más tiempo físicamente en la oficina.

Si todo te parece demasiado caótico, tómate un momento para hacer una pausa . Revisa tus prioridades. Y luego, concéntrate en la tarea más importante.

“Si algo no te parece bien, no lo aceptes sin más”, dijo Inman. “Sea cual sea el camino, si se trata de quedarse y tratar de mejorarlo o de irse, simplemente no renuncies a lo que sabes que es correcto”.