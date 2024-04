Foto: Associated Press

Quito.- El gobierno de Ecuador anunció el miércoles que se duplicará el horario de racionamiento de energía eléctrica hasta seis horas diarias a causa de una sequía extendida que afecta a la generación hidroeléctrica.

En un comunicado el Ministerio de Energía dispuso "que se mantengan los cortes de energía a escala nacional, excepto hospitales y unidades educativas". El gobierno explicó que la medida se adoptó "luego de recabar información real de la situación".

El presidente Daniel Noboa declaró la víspera la emergencia en el sector energético, destituyó a la ministra del ramo y anunció que el Estado cubrirá el 50 por ciento de las planillas de abril de los hogares ecuatorianos. Esto tras los súbitos apagones que iniciaron el domingo pero que fueron oficializados el martes.

Noboa dispuso investigar un supuesto sabotaje en el sector sobre el que no presentó pruebas.

Para el exministro de Energía, Esteban Albornoz, la situación "extremadamente delicada" que atraviesa el sector energético "no se puede solucionar en el corto plazo". Según comentó a The Associated Press, la única opción para afrontar la crisis es la generación térmica —mediante uso de combustible— y estimó que tardará entre "dos a ocho meses" en regularizarse la situación si se toman decisiones a tiempo.

La falta de inversión y de aplicación de un plan para la incorporación de energía anual, así como la falta de mantenimiento en las centrales eléctricas serían los verdaderos motivos tras la emergencia, dijo el experto, quien cuestionó que se usen las condiciones climatológicas como excusa pues "desde el punto de vista técnico siempre debemos estar preparados para el peor escenario".

"La demanda en Ecuador crece alrededor de 4 por ciento a 5 por ciento y eso significa que tenemos que incrementar 250 megavatios de nueva generación cada año y hay un retraso importante", señaló Albornoz.

Los súbitos racionamientos llegaron tras el agotamiento del caudal de la reserva más importante del país en el embalse de Mazar, que alimenta a las dos más grandes centrales hidroeléctricas, Paute y Sopladora, que junto con la central Coca Codo producen cerca del 40 por ciento de la energía que requiere el país.

Según la Corporación Nacional de Electricidad, el 78 por ciento de la energía proviene de fuentes hidroeléctricas y el resto de centrales térmicas y fuentes no convencionales como la eólica.

El consultor energético José Luis Hidalgo coincidió en que una solución a los racionamientos no se verá en el corto plazo y podría extenderse hasta por un año, con períodos de mayor y menor restricción sujetos a que las lluvias puedan alimentar los embalses de las hidroeléctricas desde mayo.

Para el consultor, el origen de la crisis está en la falta de recursos económicos por los subsidios que se da a sectores como el minero al que se provee energía a un costo tres veces menor del valor de producción y 11 veces menos de lo que pagan los usuarios residenciales.

A fines del año pasado y hasta febrero Ecuador impuso racionamientos de energía diarios programados como respuesta al déficit de producción de electricidad de sus centrales hidroeléctricas.