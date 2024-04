Investigan si mutación de enanismo podría retardar el envejecimiento

Una forma rara de enanismo que afecta sólo a entre 400 y 500 personas en todo el mundo ha captado el interés de los científicos que estudian el envejecimiento y las enfermedades metabólicas. Esto se debe a que una serie de estudios han asociado la afección con una serie de efectos positivos para la salud, incluida la protección contra la diabetes, el cáncer 1 y el deterioro cognitivo 2 .

Los ratones con una condición similar viven aproximadamente un 40 por ciento más que los animales de control.

Aunque no está claro si las personas con esta afección, conocida como síndrome de Laron o deficiencia del receptor de la hormona del crecimiento, viven más tiempo en promedio que quienes no la padecen, un estudio publicado hoy en Med muestra que sí parecen tener un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. enfermedad. Tienen presión arterial más baja, menor acumulación de grasa en las arterias y una pared de la arteria carótida menos gruesa que sus familiares que no padecen el síndrome.

En cierto sentido, este fue el más importante de todos los estudios", dice Valter Longo, biogerontólogo de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y coautor del artículo de hoy. "Era la última pieza que faltaba para demostrar que parecen estar protegidos de todas las principales enfermedades relacionadas con la edad". El estudio de los detalles del síndrome, añade, podría inspirar el desarrollo de fármacos o dietas con efectos protectores similares.

El estudio examinó a 24 personas con síndrome de Laron y 27 de sus familiares, todos los cuales viven en Ecuador, donde vive aproximadamente un tercio de todas las personas con esta afección, dice Jaime Guevara-Aguirre, endocrinólogo de la Universidad de San Francisco. en Quito, Ecuador, y coautor del estudio. Ha estado siguiendo a este grupo durante más de 30 años, desde que identificó un grupo de casos en algunos pueblos apartados de la Cordillera de los Andes.

Haim Werner, genetista de la Universidad de Tel Aviv en Israel que estudia los efectos protectores del síndrome de Laron contra el cáncer, dice que el trabajo actual es importante para ayudar a caracterizar genes y vías que podrían conferir protección contra las enfermedades cardiovasculares.