Dwyane Wade lanza comunidad en línea que apoya a jóvenes transgénero

Miami.- El gran jugador de la NBA, Dwyane Wade, regresó el jueves al sur de Florida para volver a luchar.

El miembro del Salón de la Fama pasó más de 14 temporadas como base del Miami Heat, ganó tres campeonatos, hizo que el condado de Miami-Dade fuera apodado “Condado de Wade”, y todavía lidera la franquicia en todo, desde puntos y rebotes hasta faltas personales. Pero la lucha que describió el jueves en la cumbre Make Good Famous de la Fundación Elevate Prize, después de recibir el premio Elevate Prize Catalyst de la organización sin fines de lucro, puede ser la más personal de todas.

"Hemos hecho tantas cosas maravillosas aquí que no fue fácil irnos", dijo Wade a The Associated Press en una entrevista antes de la ceremonia de premiación. "Pero la comunidad no estaba aquí por Zaya, por lo que la comunidad no estaba aquí por nosotros".

La hija de Wade, Zaya, que cumplirá 17 años la próxima semana, se declaró transgénero en 2020 en medio de una legislación anti-trans en Florida y otros estados que llevó a muchos adultos trans a huir del estado . La familia Wade vendió su casa en Florida el año pasado y se mudó a California.

Al aceptar el premio, Wade lo compartió con Zaya y le atribuyó el mérito de haber inspirado la creación de Translatable , una nueva comunidad en línea diseñada para apoyar a los niños transgénero y sus familias.

“La pregunta que se le presentó fue: 'Si hay algo que desea que cambie en esta comunidad, ¿cuál sería?'”, recordó Wade. “Y, para ella, va directamente a los padres. Va directo a los adultos. Va directo a nosotros. No son los niños. Somos nosotros. Por eso quería crear un espacio que se sintiera seguro para los padres y sus hijos. Eso es Translatable y es su bebé”.

Wade espera que Translatable, que está financiado por la Wade Family Foundation, proporcione una comunidad para "apoyar el crecimiento, la salud mental y el bienestar, y que este espacio encienda más conversaciones que conduzcan a una mayor comprensión y aceptación". Dijo que utilizará los 250 mil dólares de financiación sin restricciones que vienen con el premio Elevate Prize Catalyst Award for Translatable.

Carolina García Jayaram, directora ejecutiva de Elevate Prize Foundation, dijo que después de escuchar los planes de Wade, su organización sin fines de lucro hizo una donación adicional por separado a Translatable, que se construyó con el apoyo de Human Rights Campaign y The Trevor Project.

“Dwyane Wade y lo que representa habla del espíritu de toda la fundación”, dijo Jayaram a la AP. “Es un gran héroe en el universo deportivo e incluso más allá del baloncesto. Ha estado en el espacio de la justicia social casi desde el comienzo de su carrera en la NBA y la mayoría de la gente no lo sabe”.

Jayaram dijo que Wade se sintió empoderado cuando Zaya se declaró transgénero en 2020 y fue "tan profundamente inspirador para nosotros que nos moríamos por ser parte de lo que él está construyendo".

El premio Elevate Prize Catalyst ayuda a sus ganadores, entre los que se encuentran los actores Matt Damon y Michael J. Fox y la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, a amplificar su trabajo filantrópico utilizando los recursos y conexiones de la fundación para inspirar a más donantes y partidarios.

Wade dijo que su apoyo a los derechos de las personas trans es una extensión natural de ser padre y habló de lo mucho que disfruta aprender de Zaya en discusiones de horas en casa. Jayaram dijo que quedó impresionada por la devoción de Wade como padre, pero también elogió su decisión de lanzar Translatable en Florida, “un lugar donde muchos podrían sentir una sensación de exclusión”.

“Entendemos que en este estado no todos piensan como piensan los demás”, dijo Wade. “Como la mayoría de las cosas en la vida, una vez que las conoces, tienes más capacidad de ser comprensivo. Y entonces, si no quieres conocerlos, en cierto sentido sigues siendo ignorante”.

La comediante y actriz de “Everything's Trash”, Phoebe Robinson, quien entrevistó a Wade como parte de la cumbre, dijo que admiraba a Wade por ser franco sobre numerosos temas.

“En una época en la que la gente está tan preocupada por decir algo porque solo piensan en sus resultados, creo que el hecho de que él esté pensando primero en la humanidad es asombroso, realmente enfatiza la importancia de la conexión y la comunidad para ayudar a proteger a las personas y ayudarlas. crecer y simplemente florecer”, dijo Robinson.

Alexander Roque, director ejecutivo del Centro Ali Forney, que ayuda a jóvenes LGBT+ sin hogar, dijo que Translatable llega en un momento crítico para los jóvenes transgénero, con más de 500 leyes anti-LGBT+ introducidas este año.

"No todos los proyectos de ley se convierten en ley, pero todos son actos de odio que afectan a nuestros niños de maneras muy devastadoras", dijo. “Sabemos estadísticamente que cada vez que aparece un proyecto de ley anti-LGBT+ en los medios, hay un aumento del 400% en las llamadas a líneas directas de suicidio por parte de jóvenes. También sabemos que estamos viendo un aumento significativo de jóvenes LGBT+ sin hogar debido al rechazo familiar. Entonces, tener a alguien como esta celebridad tan involucrado en la comunidad, está ayudando a cambiar la marea de lo que les está sucediendo a nuestros niños y quizás sea uno de los momentos más esperanzadores en lo que espero sea una marea cambiante”.

La Dra. Michelle Forcier, médica de FOLX Health, que brinda servicios de salud para personas LGBTA+ a nivel nacional, dijo que crear una comunidad en línea para jóvenes trans es un programa específico que sería útil.

“La juventud tiene que ver con la comunicación, la socialización y las comunidades electrónicas y en línea”, dijo. "Entonces, si estás tratando de apoyar a los jóvenes, tiene sentido ser parte de cómo los jóvenes se sienten más cómodos comunicándose".

Que esta comunidad provenga de una celebridad aliada la hace más impactante, dijo Forcier.

“La comunidad transgénero y de género diverso no tiene los bolsillos profundos, incluidos recursos financieros, políticos y mediáticos, que tiene la comunidad política y de defensa antitransgénero y antidiversidad”, dijo. “Tener un defensor que se presente para algunos de nuestros más vulnerables (los jóvenes transgénero y de género diverso y las familias que los cuidan) sería un acto verdaderamente heroico y posiblemente cambiaría el juego por completo”.