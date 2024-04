Foto: Associated Press

Bogotá.- Colombia vivió el viernes su primer "día cívico de la paz con la naturaleza" para ahorrar agua y energía ante los bajos niveles en sus embalses que tienen al país bajo riesgo de un racionamiento eléctrico.

La medida significó un cambio para los empleados del gobierno nacional pero no paralizó al país.

Miler Alfonso Suárez, de 71 años, llegó al centro de Bogotá a trabajar junto a su esposa con su carro de venta ambulante de caramelos, agua y comida empaquetada. "No ha habido ningún cambio... de todas maneras a todos los que estamos laborando nos toca salir a trabajar", dijo a The Associated Press Suárez, quien pese a recibir una pensión debe trabajar para cubrir sus gastos.

En el centro de Bogotá, donde se concentran los poderes públicos, el "día cívico" mostró contrastes. Por un lado edificios como el del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permanecían cerrados, mientras que la alcaldía de Bogotá y el Congreso funcionaban con normalidad.

Aunque el presidente Gustavo Petro decretó la medida el jueves, quedó en manos de cada estado descentralizado acatarla o no. La respuesta fue negativa en las principales ciudades y las que albergan más población como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, mientras que la acompañaron otras como Cartagena y Cúcuta. El mandatario invitó al sector privado a darle el día libre a sus trabajadores.

Los beneficiados con el asueto fueron más de 370 mil empleados públicos del gobierno nacional, según cálculos oficiales.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que no se unió a la medida porque reducir el consumo de agua no es cuestión de un día sino un "esfuerzo de largo aliento", por lo que ordenó que todos sus servidores públicos y colegios operaran con normalidad.

En Bogotá el tiempo seco ha impactado el nivel de los embalses que la abastecen de agua, por lo que por primera vez en 40 años fue ordenado un racionamiento a causa de la sequía. Tres veces al mes cada ciudadano tiene una restricción de agua por 24 horas.

Jelvy Díaz, un ama de casa de 55 años, cree que el "día cívico" tiene ventajas y desventajas que dependen de la responsabilidad individual. "Estamos ahorrando la luz, en el agua estamos gastando la misma, excepto si reciclamos... ayer llovió y la reciclamos para los baños, los pisos", indicó a AP.

Colombia ha tenido la influencia del fenómeno de El Niño en el último año, con una disminución de las precipitaciones y aumentos de temperatura. El gobierno contaba con pronósticos que indicaban un aumento en las lluvias, sin embargo, la víspera informó que prevé precipitaciones por debajo de lo normal y, por tanto, un retraso adicional en la recuperación de los embalses.

Desde la Plaza de Bolívar, Javier Alfonso Forero, militante del Movimiento 19 de abril, consideró que durante el "día cívico" se conjugaron varios elementos: una discusión sobre el medioambiente, la fundación de la extinta guerrilla M-19 en la que militó Petro y, a su vez, el cumpleaños del presidente.