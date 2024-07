Descubren fósil de dinosaurio tras fuertes lluvias en Brasil

Río de Janeiro.- Un equipo de científicos brasileños ha descubierto un esqueleto de lo que cree que podría ser uno de los dinosaurios más antiguos del mundo luego de que las fuertes lluvias que cayeron en el estado de Rio Grande do Sul aceleraran el proceso natural de erosión.

El fósil, hallado junto a un embalse en el municipio de Sao Joao do Polesine, tiene unos 233 millones de años, según el paleontólogo Rodrigo Temp Müller, quien dirigió el equipo de la Universidad Federal de Santa Maria que encontró los huesos en mayo.

El hallazgo no ha sido corroborado por otros científicos ni publicado en una revista científica.

Temp Müller cree que el dinosaurio vivió durante el periodo triásico, cuando todos los continentes formaban parte de una única masa de tierra llamada Pangea. Se cree que los dinosaurios evolucionaron por primera vez en esa época.

Este depredador ápice (un depredador que se encuentra en la cima de la cadena alimentaria), descubierto en Rio Grande do Sul, pertenece al grupo conocido como herrerasáuridos, una familia de dinosaurios que solía deambular por las tierras que hoy conforman Brasil y Argentina, según una hoja informativa sobre el descubrimiento compartida con The Associated Press.

El tamaño de los huesos revela que el dinosaurio habría alcanzado unos 2.5 metros (8.2 pies) de longitud, según el documento.

Temp Müller dijo que él y su equipo estaban "muy emocionados y sorprendidos" por sus hallazgos.

Tras unos cuatro días de excavaciones, el grupo de investigadores transportó un bloque de roca que contenía el espécimen de vuelta al laboratorio, donde realizaron pruebas.

"Al principio parecían sólo unos cuantos huesos aislados, pero a medida que exponíamos el material, pudimos ver que teníamos un esqueleto casi completo", explicó Temp Müller.

El experto cree que su descubrimiento es el segundo esqueleto más completo de este tipo de dinosaurio.

Los investigadores llevarán a cabo ahora investigaciones para determinar si el fósil pertenece a una especie ya conocida o si han encontrado un nuevo tipo. Se espera que ese trabajo lleve varios meses, ya que el proceso es meticuloso para garantizar que no se cause ningún daño.

Es más probable que los fósiles aparezcan después de las lluvias, ya que el agua expone los materiales al eliminar el sedimento que los cubre, en un fenómeno conocido como meteorización.

Rio Grande do Sul registró cantidades récord de precipitaciones hace unos meses. Ello provocó devastadoras inundaciones en mayo que causaron la muerte de al menos 182 personas, según informaron las autoridades del estado el 8 de julio.

Los fenómenos meteorológicos extremos son más probables debido al cambio climático, el cual es provocado principalmente por la quema de petróleo, gas y carbón.

Müller señaló que están apareciendo más fósiles debido a las fuertes lluvias, motivo por el cual ha iniciado una carrera contrarreloj para extraer los restos encontrados antes de que se descompongan.

En el campo, su equipo observó "un hueso de la pata y otro de la pelvis... ya se estaban destruyendo debido a la lluvia", dijo.

Müller espera que el descubrimiento contribuya a dilucidar los orígenes de los dinosaurios.

"Disponer de nuevos fósiles tan bien conservados sin duda nos ayuda a comprender mejor este tema que sigue siendo muy controvertido", afirmó.