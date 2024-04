Consejos fiscales para estudiantes universitarios y sus padres

Foto: Associated Press

Hay muchas cosas que los estudiantes universitarios y sus padres deben tener en cuenta antes de presentar sus impuestos, y aunque los profesionales de impuestos dicen que es fantástico que los estudiantes universitarios comiencen a presentar sus propios formularios, los padres y los estudiantes deben verificar todo cuidadosamente antes de que alguien presione el botón "enviar".

Tener claro quién es dependiente

Para los estudiantes dependientes que declaran impuestos por primera vez, es fácil pasar por alto marcar la casilla "dependiente", y luego no pueden ser reclamados en los formularios de impuestos de sus padres sin la larga y ardua tarea de modificar la declaración simplemente por no marcar una casilla. .

"Los estudiantes universitarios deben tener mucho cuidado y comprender si sus padres son elegibles o no para reclamarlos como dependientes", dice Tom O'Saben, director de contenido tributario y relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Profesionales de Impuestos. Simplemente no reclamar un dependiente no hace que el contribuyente sea independiente, dice.

Reclame todos los créditos fiscales elegibles para la universidad y otros créditos fiscales educativos

Hay dos tipos de créditos fiscales para la educación. El crédito de oportunidad estadounidense es de hasta 2 mil 500 dólares al año (basado en al menos 4 mil dólares gastados en matrícula, libros y tarifas) durante los primeros cuatro años para obtener un título universitario.

El segundo, un crédito de aprendizaje vitalicio, se puede utilizar para obtener un título universitario, de posgrado o profesional y es de hasta 2 mil dólares (basado en el 20 por ciento de los gastos educativos calificados). Un padre no puede reclamar ambos para el mismo hijo dependiente (o un estudiante). puede reclamarlo) en una declaración del mismo año, pero si hay varios dependientes en la declaración, podrían estar usando cualquiera de los créditos (pero no ambos al mismo tiempo) para cada estudiante.

Verifique que todos los formularios estén disponibles

Si bien la mayoría de los formularios relacionados con impuestos llegan de manera confiable por correo, los estudiantes universitarios tienden a tener varios trabajos cada año, y es posible que algunos formularios de impuestos universitarios deban imprimirse desde el portal de la universidad y no se envíen por correo. Entonces, antes de presentar la solicitud, asegúrese de que su estudiante dependiente haya confirmado que tenga todos los formularios de impuestos para todos los trabajos realizados y que haya verificado con la universidad si hay formularios de impuestos adicionales.

Sea claro sobre la residencia estatal

Si un estudiante paga al menos la mitad de sus propios costos y planea reclamar la matrícula estatal en su universidad en un estado distinto al que viven sus padres, es posible que desee consultar con la oficina de ayuda financiera de la universidad sobre la residencia. requisitos, dice O'Saben.

En algunos casos, reclamar a su hijo como dependiente podría no ser la mejor decisión una vez que se tiene en cuenta el panorama financiero completo.

“El simple hecho de proporcionar una dirección en el estado en el que se encuentra la universidad de su hijo puede no ser suficiente para reclamar la matrícula estatal”, dice O'Saben.

Asegúrese de que su estudiante universitario presente los archivos, si es necesario

A veces, los estudiantes universitarios todavía deben presentar su propia declaración incluso si sus padres la reclaman. Los estudiantes y los padres deben verificar las reglas para la presentación de declaraciones de dependientes y determinar si el estudiante debe presentar su propia declaración en función de sus ingresos brutos, dice Kathy Pickering, directora de impuestos de H&R Block.

Aprovecha al máximo tu cuenta 529

Las distribuciones calificadas de una cuenta 529 están libres de impuestos y no están incluidas en los ingresos del niño, dijo Pickering. Y aunque en los cálculos del crédito fiscal solo se incluyen la matrícula, las tarifas y los libros elegibles, para las cuentas 529, el alojamiento y la comida también se incluyen como elegibles para los retiros.