Conoce a los finalistas para el Salón de la Fama del Juguete

Foto: Associated Press

Nueva York.- El Salón Nacional de la Fama del Juguete está planteando la idea de incorporar globos.

Elogiados por su versatilidad y atractivo universal, los globos ingresaron el miércoles en la lista de los 12 finalistas que se considerarán para recibir este honor a finales de este año, junto con otros contendientes primerizos, entre ellos el trampolín y el juego de fiesta Apples to Apples.

Un panel de jueces expertos y el público votarán cuáles de los finalistas serán incluidos en noviembre.

Los nominados de este año también incluyen los exitosos libros de juegos “Elige tu propia aventura”, que alientan a los lectores a planear historias; los camiones de juguete Hess, que han marcado la temporada navideña desde 1964; los vehículos a control remoto y el caballo de palo.

Completan la lista los juegos Phase 10, Sequence y el juego de cartas coleccionables de Pokémon, junto con dos nominados perennes, las figuras de My Little Pony (siete veces finalista) y las figuras de acción de Transformers, ambas debutadas en la década de 1980.

“Estos 12 juguetes representan una amplia gama de juegos, desde los estratégicos hasta los extravagantes y físicos, y presentan muchas combinaciones lúdicas. Los jueces de selección y el público tendrán que tomar algunas decisiones difíciles este año”, predijo Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones y curador jefe.

Cualquiera puede nominar un juguete para el Salón de la Fama. El museo recibió 2 mil 400 nominaciones para 382 juguetes diferentes durante el año pasado, dijo Bensch, y luego redujo la lista a 12 finalistas que mejor cumplen con los criterios de inclusión. Los juguetes tienen que tener longevidad, ser reconocibles y tener un gran "valor lúdico", dijo, lo que significa que fomentan cosas como la creatividad y la socialización.

"No esos que le pones los ojos en blanco a tus abuelos y los escondes debajo de tu cama en tu cumpleaños", dijo.

Los aficionados podrán votar por sus favoritos del 18 al 25 de septiembre en toyhalloffame.org. Los tres juguetes que reciban la mayor cantidad de votos del público formarán parte de una boleta de “Elección del jugador” que se contabilizará junto con las boletas de 22 historiadores y otros expertos.

Desde 1998, el Salón Nacional de la Fama de los Juguetes ha reconocido a más de 80 juguetes por inspirar el juego creativo a lo largo de generaciones. Van desde juguetes humildes como el palo, el avión de papel y la caja de cartón hasta otros que han influido en la cultura pop, como la muñeca Barbie y Dungeons & Dragons.

Bensch no puede evitar preguntarse si el séptimo viaje de este año a la final resultará afortunado para My Little Pony.

“Muchas veces es como ser una dama de honor y nunca una novia”, dijo.

El año pasado, los galardonados fueron las tarjetas de béisbol, Cabbage Patch Kids, las palomitas de maíz Fisher-Price y los juguetes de espuma Nerf. El Salón Nacional de la Fama del Juguete se encuentra dentro del Museo Nacional del Juego The Strong en Rochester, Nueva York.