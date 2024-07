Cómo combatir la soledad en el lugar de trabajo

Foto: Associated Press

Dos veces al mes, los ejecutivos de la empresa de aplicaciones de citas Hinge se reúnen para una reunión de equipo. Pero en lugar de sumergirse en discusiones sobre métricas o ingresos, comienzan simplemente hablando.

Durante los primeros 30 minutos de la reunión de dos horas, estos compañeros de trabajo revelan sus esperanzas y ansiedades: lo que les preocupa, lo que agradecen, lo que sienten. Incluso en una empresa centrada en conectar a las personas, forjar relaciones reales en el lugar de trabajo requiere esfuerzo, dijo el director ejecutivo de Hinge, Justin McLeod, a la audiencia en la conferencia South by Southwest a principios de este año. Fue copresentador en el evento con Ann Shoket, cuya iniciativa para combatir la soledad en el lugar de trabajo se llama "10 minutos para estar juntos".

Mientras Estados Unidos enfrenta lo que el Cirujano General Vivek Murthy describió el año pasado como una epidemia de soledad, empleadores y empleados de todo el país están tratando de abordar lo que para muchas personas es una falta de amistades reales en el trabajo.

Reuniones a distancia de “cabezitas en cuadrados”

El problema de la soledad ha estado presente durante décadas; Robert D. Putnam lo documentó en su innovador libro “Bowling Alone” hace casi un cuarto de siglo. El trabajo remoto solo ha intensificado el problema, tanto para extrovertidos como para introvertidos, dice el experto en liderazgo Michael Bungay Stanier, autor de “How to Work with (Almost) Anyone” (Cómo trabajar con (casi) cualquier persona).

“La gente tiene el deseo de ser vista y escuchada”, dice Bungay Stanier, pero en las videollamadas, el grupo se concentra en el tema en cuestión en lugar de tener las interacciones naturales e informales de una sala real. Esto reduce a las personas a “pequeñas cabezas dentro de cuadrados”.

No es fácil hablar de esta falta de amistad en el trabajo “porque parece una confesión vergonzosa”, dice Bungay Stanier. Pero sus clientes están empezando a sacar el tema a colación.

Por incómodas que parezcan, son conversaciones que vale la pena tener, según la profesora de psicología Laurie Santos, creadora de la famosa clase de la Universidad de Yale “La ciencia del bienestar”.

Las amistades en el trabajo también son buenas para los empleadores

En su propia presentación en South by Southwest a principios de este año, Santos citó investigaciones que mostraban que las amistades en el lugar de trabajo y el sentido de pertenencia son vitales para la felicidad de los empleados y el éxito de las empresas.

Suponemos que las amistades en el trabajo son “algo bueno y no una necesidad”, afirmó.

Pero “tal vez una de las razones por las que estamos tan desconectados en el trabajo, tal vez una de las razones por las que 'dejar el trabajo en silencio' parece tan atractivo, es que no estamos invirtiendo activamente en lo que podría importar más para nuestra felicidad en el trabajo, que es nuestra conexión con otras personas”, dijo Santos.

Nuevos espacios, nuevos programas y “colisiones casuales”

Algunas grandes empresas comenzaron a prestar más atención a la salud de los empleados mucho antes de la pandemia, a menudo centrándose en lo físico: añadiendo un gimnasio al edificio de oficinas o sirviendo comidas más saludables en la cafetería.

Hoy en día, cada vez más empleadores “no se limitan a cumplir requisitos, sino que buscan formas de mejorar la salud y el bienestar de las personas”, afirma Suzanne Heidelberger, que ha dirigido equipos de gestión de propiedades inmobiliarias para empresas globales como American Express y Fidelity Investments. Su objetivo es incorporar una mentalidad de hospitalidad a los espacios corporativos.

Por ejemplo, los empleadores podrían:

— Hay que repensar los espacios físicos teniendo en cuenta las relaciones, dice. Algunas empresas están añadiendo escaleras, tanto para ayudar a la gente a subir más escalones como para fomentar las “colisiones casuales” que pueden conducir a buenas relaciones. Algunas están intentando transformar los tejados verdes (creados para ser respetuosos con el medio ambiente) en espacios de reunión.

— Cree grupos y eventos para ayudar a los empleados a encontrar amigos que compartan sus intereses. “Incluso podría ser algo divertido, como una reunión social de helados para amantes de los perros, donde le enseñaremos a preparar helado saludable para su perro”, dice Heidelberger.

— Ofrecer también reuniones en línea. Durante la pandemia, American Express ofreció clases de cocina en línea que ayudaron a los empleados a sentirse conectados y les permitieron conocer a sus compañeros de trabajo.

Qué pueden hacer los empleados

Los empleados también buscan respuestas por sí mismos, señala el coach ejecutivo Daniel Boscaljon, fundador de Healthy Relationship Academy, que ayuda a las organizaciones a construir mejores lugares de trabajo.

No siempre es fácil: por mucho que las personas anhelen tener relaciones, dice, muchas carecen de fuertes habilidades interpersonales.

“Cuando conoces a alguien con buenas habilidades para las relaciones, muchas veces es como magia”, dice Boscaljon. “La gente se abre, empieza a hablar, se siente cómoda. Luego, a veces, tienen una especie de ‘resaca de vulnerabilidad’, en la que piensan: ‘Fui demasiado abierto. ¿Qué pasó?’… La gente no está acostumbrada a eso”.

Una de las claves, dice, es trabajar en el propio bienestar. “No se puede tener una personalidad laboral y una personalidad hogareña”, dice. “Lo que eres como persona completa se refleja en cada lugar en el que estás”.

Otra estrategia, según Bungay Stanier, es comunicarse con los compañeros de trabajo sobre cómo pueden trabajar mejor juntos antes de sumergirse en un proyecto.

“Todos tenemos nuestros pequeños hábitos y preferencias”, afirma. “Y asumimos que lo que es normal para nosotros es normal para todos”.

Plantearse los problemas de antemano ayuda a “evitar pequeñas roturas en el tejido de una relación” que impiden que las personas se conviertan en amigos, dice Bungay Stanier.

También vale la pena hablar de esos inevitables desgarros. “Las relaciones que prosperan son las que se reparan”, afirma.

Di hola

Más que nada, recuerda la importancia de los saludos cotidianos en el trabajo, incluso si te hacen sentir un poco incómodo. Un simple hola, dice Bungay Stanier, podría ser el principio del fin de la soledad.