'Cardio acogedor', una forma de ejercicio más cómodo

Polarización política. Luchas económicas. Falta de equidad. Cambio climático. Guerra. En un mundo a menudo golpeado, difícilmente se puede culpar a las personas por buscar formas de protegerse. Desde mantas pesadas hasta novelas de misterio y asesinatos “acogedoras”, pasando por restaurantes enteros y libros de cocina basados ​​en comidas reconfortantes infantiles , el apetito por cosas cómodas sigue creciendo.

Ahora algunos buscan consuelo incluso en su esfuerzo físico. Al parecer, están entrando en la era del "cardio acogedor", una actividad que se encuentra justo en la encrucijada del ejercicio en el gimnasio, las noches de mimos... y la hora de la siesta.

Este método de quema de calorías (mínimas) ha ganado popularidad en TikTok e Instagram desde que una mujer llamada Hope Zuckerbrow comenzó a publicar videos a finales de 2022. Describámoslo por lo que no hace. No requiere que usted:

Ponerse ropa deportiva de spandex;

Salir al frío para conducir hasta un gimnasio con iluminación fluorescente;

Levantar cosas pesadas;

Déjate sin aliento al ritmo de la música palpitante.

El cardio acogedor simplemente implica caminar en el lugar, en la comodidad de su hogar, usando una mini cinta de correr o una “almohadilla para caminar”. Sin estrés, sin cuotas de membresía, sin acicalarse por otras ratas de gimnasio que son más amortiguadas que tú. E incluso podrás tomar una taza de té caliente a tu lado.

“Recibo tantos mensajes de hombres y mujeres, de tanta gente, que dicen algo como 'muchas gracias por cambiar mi forma de pensar sobre lo que pensaba que era el ejercicio'”, dice Zuckerbrow. "Esto parece tan factible".

El entrenamiento para mimarse a sí mismo

La clave es la configuración.

Con pantalones deportivos suaves y tu camisa cómoda favorita, enciendes algunas velas aromáticas, preparas un batido saludable o una taza de té, atenúas las luces y pones tu programa de televisión o película favorita. Con tu bebida a mano, caminas durante una hora mientras te pierdes en lo que sea que estés viendo, tal vez caminando un poco más vigorosamente una vez que hayas calentado.

Olvídese de "sin dolor no hay ganancia". Cosy cardio reconoce que tal vez no puedas soportar mucho más dolor en este momento en particular, así que simplemente disfruta dando algunos pasos mientras miras “The Bear” en pijama y llámalo tu entrenamiento.

Cuando Zuckerbrow publica en las redes sociales, "entre el 80 por ciento y el 90 por ciento del vídeo en sí soy yo idealizando el ejercicio que estoy a punto de hacer", dice. “Estoy preparando mi bebida favorita, encendiendo esas velas y mi Scentsy y viendo mi programa de televisión”.

No, caminar no te dará unos abdominales marcados. Pero, ¿podría el cardio acogedor, que abarca los aspectos más atractivos de ser un adicto a la televisión y al mismo tiempo mantenerte alejado del sofá, ayudar incluso a los que evitan el gimnasio a seguir haciendo ejercicio mucho después de que termine la temporada de propósitos de Año Nuevo?

Para las personas que luchan contra las barreras comunes al ejercicio, la respuesta podría ser sí, dice Alex Montoye, profesor asistente de fisiología clínica del ejercicio en Alma College en Michigan.

Montoye advierte que si pasa de un entrenamiento diario vigoroso a algo tan suave, los beneficios para la salud pueden caer en picado. Pero para alguien que de otro modo miraría la televisión desde el sofá, dice, es un progreso mirarla mientras camina, especialmente si se convierte en un hábito diario.

A la gente le cuesta mantener hábitos saludables, lo que hace que el ejercicio cómodo sea “una idea genial”, dice Catherine Sanderson, profesora de psicología en Amherst College en Massachusetts y autora de “The Positive Shift: Mastering Mindset to Improvement Happiness, Health, and Longevidad."

"Encaja con gran parte de lo que sabemos sobre cómo lograr que las personas realmente mantengan un cambio de comportamiento", dice Sanderson.

Además de eliminar las barreras al ejercicio, dice, “depende en gran medida de lo que los psicólogos llamarían refuerzo positivo: la idea de 'No es sólo que estoy haciendo ejercicio'. Voy a ver mi programa favorito. Estoy aprovechando algo que quiero hacer ya”.

Eliminar la competencia: quedándose en casa

El enfoque acogedor también funciona para los asistentes al gimnasio que se sienten agotados ante la idea de esforzarse constantemente.

Ko Im, un defensor de la salud mental que ha enseñado yoga y meditación en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, recuerda una fase hace varios años en la que los “desafíos de yoga” eran una tendencia.

"Era la postura de yoga del día: posturas de yoga realmente difíciles", dice Im. Más recientemente, ve personas esforzándose por llegar a la clasificación en todas sus clases de Peloton o perder cinco libras más.

“Lo que me gusta”, dice, “es la idea de disfrutar el viaje, no la meta. ¿Se siente bien en mi cuerpo hoy?

A medida que el cardio acogedor gana terreno, Zuckerbrow escucha a personas que no sabían que podían disfrutar el viaje.

Alyssa Royse, propietaria de Rocket Community Fitness en Seattle, ha estado alternando entre entrenamientos completos en su gimnasio y ejercicio acogedor en casa. Algunos días apaga el sonido de su Peloton (“Ni siquiera quiero que esa gente alegre me hable”) y simplemente pedalea mientras mira “la televisión más basura que puedo encontrar, porque simplemente lleva mi cerebro a otra parte”.

El nombre amigable con el hashtag "cardio acogedor" podría sonar como un oxímoron. Pero tal vez, a medida que 2024 se arraigue, sea el compromiso que nuestra cultura necesita.

Conducir por la ciudad en un clima helado y hacer una hora de Zumba o levantar pesas rusas de 20 libras simplemente no es posible algunos días. ¿Pero encender una vela en tu sala de estar y caminar tres millas en pijama mientras vuelves a ver la última temporada de “Succession”? Eso está a nuestro alcance.

Y podría proporcionar suficientes endorfinas y llevar suficiente oxígeno a los pulmones para hacer frente a cualquier crisis global que pueda traer el mañana.

"Demasiadas personas ven el ejercicio como algo de todo o nada", dice Royse. “No le da a la gente espacio para estar donde están hoy. Y creo que eso es increíblemente importante”.