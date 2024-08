¿Buscas una actividad social y ejercitante? Prueba la escalada deportiva

Foto: Associated Press

Nueva York.- Al observar la escalada en los Juegos Olímpicos de París, parece que se trata de un deporte que no está al alcance de un atleta de fin de semana. La velocidad, la fuerza y ​​la destreza con las que los competidores escalan las paredes parecen imposibles de igualar.

Piénsalo otra vez.

La escalada puede parecer aterradora en televisión, con o sin cuerdas. Ya sea que se trate de “Free Solo” o de escaladores con cuerdas que realizan un ascenso a uno de los picos más altos del mundo, una cosa está clara: no es para los que se marean fácilmente. No es esa la escalada de la que estamos hablando aquí.

“La escalada es un ejercicio fantástico que se extiende desde los dedos de las manos hasta los pies y hasta el centro del cuerpo”, afirma Eric Horst, que dirige el sitio web trainingforclimbing.com. “Lo bueno de los gimnasios de escalada es que se trata de un entorno muy controlado en el que cualquiera puede entrar y recibir una lección de escalada y, en la primera hora, empezar a escalar las paredes”.

La escalada recreativa no es muy diferente a lo que se practica en los Juegos Olímpicos. No te preocupes, no tendrás que colgarte de un punto de apoyo con las puntas de los dedos en un ángulo loco, ¡al menos al principio! La escalada tiene un nivel para todos.

Comprometerse es la parte más difícil de empezar.

Con más de 600 gimnasios de escalada en Estados Unidos, la oportunidad de empezar está ahí. Los gimnasios ofrecen escalada con cuerdas y sin cuerdas para principiantes. Cualquiera que elijas, puedes estar seguro de que con un poco de tiempo conseguirás un entrenamiento completo.

“La aparición de rocódromos de interior ha cambiado la accesibilidad, por lo que es más fácil para la gente unirse y participar en el deporte”, dijo Nick Draper, profesor de Ciencias del Deporte y el Ejercicio en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. “Una de las cosas que limita la actividad física de las personas es la accesibilidad”.

Los nuevos escaladores pueden empezar con el boulder, escalando sin cuerdas en paredes más cortas de hasta 4,5 metros (15 pies) aproximadamente, con pisos acolchados para amortiguar el aterrizaje cuando caen o saltan. Otra opción es la escalada con cuerda superior, en la que el escalador está atado a una cuerda y asegurado por un compañero. Las paredes con cuerda superior suelen tener entre 12 y 18 metros (40 y 60 pies). Más avanzada es la escalada de primero, en la que el escalador engancha su cuerda en una protección llamada cinta exprés mientras asciende para evitar una caída larga, y, por supuesto, existe la escalada al aire libre en roca real.

Entrar a un gimnasio de escalada por primera vez puede ser intimidante, dijo Ivan Barcinal, gerente general de Reach Climbing and Fitness en Bridgeport, Pensilvania.

“Lo más importante es dar el primer paso y comprometerse con él”, dijo.

Barcinal recomienda tomar una clase introductoria, como una clase de aseguramiento con cuerda superior. Te enseñarán a colocarte un arnés de la manera correcta y a hacer el nudo de ocho. Dice que aprenderás "cómo asegurar correctamente, manejando la cuerda, para que tu compañero pueda escalar o descender de manera segura".

Pero si no quieres jugar con cuerdas o prefieres estar más cerca del suelo la primera vez, puedes probar el muro de escalada, añadió. La mayoría de los gimnasios ofrecen una orientación sobre cómo caer correctamente para no lesionarse.

"Lo bueno del boulder es que, como se practica a baja altura, muchas veces estás descansando, en realidad estás pasando el rato y hablando con la gente, así que hay más un ambiente comunitario", dijo.

La clave es empezar donde te sientas cómodo. Los gimnasios de escalada te permiten trabajar a tu nivel con facilidad. Draper sugiere empezar con presas más grandes en paredes con escaladas de menor dificultad.

A los nuevos escaladores les recomienda “comenzar de forma constante y desarrollar su resistencia muscular y su flexibilidad”.

Es un entrenamiento de cuerpo completo.

Horst ha realizado más de 400 primeras ascensiones (la primera vez que un escalador toma una ruta o llega a la cima de una montaña) en más de 40 años de escalada. En sus libros y seminarios, enfatiza los beneficios que esto tiene para la salud física.

Incluso si eres principiante, sentirás rápidamente los efectos de escalar varias veces a la semana, y no solo en los dedos y los brazos.

“La escalada ejercita físicamente la mayoría de las partes del cuerpo de distintas maneras”, afirmó. “Hay elementos de fuerza cuando tienes que agarrarte a un pequeño punto y tirar con mucha fuerza. Luego hay elementos de resistencia cuando escalas una ruta más larga y te sientes motivado”.

Agregó: “Solo subirse a una pared de escalada, especialmente una que sobresale ligeramente (solo tiene que sobresalir 5 o 10 grados) realmente comienza a exigir que el centro entre en juego para colocar el cuerpo en la posición adecuada”.

Para aquellos que tienen miedo a las alturas, la escalada deportiva en un entorno controlado también tiene beneficios para la salud mental.

“Existe un conjunto de habilidades mentales que implica el manejo del miedo y el control de la excitación, tratando de relajarse lo más posible y regular la respiración”, dijo Horst.

El ejercicio que se obtiene al escalar no es solo para jóvenes que ya están en forma. Es una actividad en la que se puede seguir participando incluso a medida que se envejece.

“A medida que envejecemos, perdemos funcionalidad en la parte superior del cuerpo, por lo que escalar nos permite desarrollar y mantener esos músculos de la parte superior del cuerpo”, dijo Draper.

La escalada es un deporte social

Rachel Chalik, que empezó a escalar hace 10 años pero que solo lleva haciéndolo de forma constante durante el último año y medio, disfruta de la camaradería que hay en el gimnasio. Le gusta el apoyo que recibe cuando completa con éxito una escalada en el gimnasio, pero lo que más contribuye a crear comunidad es tener un compañero que le dé seguridad cuando no termina una escalada. Eso hace que el fracaso le duela un poco menos.

"La belleza de este deporte es que las personas se apoyan increíblemente entre sí, ya sea un principiante que trabaja en su primer problema de V1 y finalmente lo logra, o un escalador experimentado que acaba de hacer su primer V8 en el gimnasio", dijo Chalik, quien escala en el Philadelphia Rock Gym en Wyncote, Pensilvania, refiriéndose a la escala que clasifica la dificultad de los problemas de boulder.

“El entusiasmo mutuo es muy real porque todos sabemos lo difícil que es progresar en las habilidades de escalada”, dijo.