Buenos Aires.– Decenas de personas se acercaban el martes a las salas de emergencia de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires en medio de un brote de dengue histórico que ha causado unos 151 mil contagios y 106 muertes en los últimos siete meses.

Los pacientes, que formaban fila o estaban sentados en las salas para ser atendidos, presentaban cuadros de alta fiebre y fuertes dolores de cabeza y musculares compatibles con la enfermedad transmitida por la hembra del mosquito Aedes aegypti.

Andrés Vignao, de 73 años, esperaba ser atendido en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú. "Tuve fiebre y un montón de dolor en el cuerpo, impresionante, pero la fiebre ya se me pasó y ahora vengo a controlarme. En mi familia, de seis (miembros), cuatro tuvimos dengue", dijo a The Associated Press Vignao, quien debía someterse a una extracción de sangre.

"En comparación con otros años epidémicos, la actual temporada se caracteriza por ser la de mayor magnitud, de comienzo más temprano y... por la persistencia de casos durante todas las semanas", indicó el Ministerio de Salud en su último boletín epidemiológico nacional.

Durante marzo los contagios se dispararon en coincidencia con la caída de fuertes lluvias en la capital y varias provincias.

"Es la primera vez que tenemos un brote de estas características. Si bien ya teníamos dengue, al principio importado, luego autóctono, esta vez ha habido un crecimiento exponencial importantísimo", dijo a AP Luis Eduardo Castañiza, director del hospital Tornú.

El Ministerio de Salud informó en su último reporte que ya son 151 mil 310 los casos registrados desde principios de agosto de 2023 hasta mediados de marzo. De ellos, unos 134 mil se registraron este año.

Castañiza señaló que las llamadas Unidades Febriles Inmediatas, dispuestas específicamente para atender casos sospechosos y confirmados de dengue, atienden diariamente "entre 200 y 300 pacientes de los cuales la mayoría son leves y moderados".

El médico indicó que los epidemiólogos consideran que el pico de la enfermedad se producirá en abril. Los expertos han alertado que en el mes próximo generalmente aumenta la cantidad de puestas de huevos y hasta mayo la población de mosquitos sería alta en el área metropolitana de Buenos Aires y en la provincia homónima.

Vestidos con un overol que cubría enteramente sus cuerpos, empelados del gobierno de la ciudad fumigaban el martes varios parques.

Ezequiel Rodríguez, quien se encontraba sentado en un banco de una plaza, dijo a AP que se protege con repelente de las picaduras de mosquitos. "Cuando te descuidas alguno te pica y tenés que estar rezando para que no tenga dengue", aseveró.

Las autoridades insisten en que la medida más importante para prevenir la enfermedad es evitar las acumulaciones de agua estancada en las que las hembras del mosquito dejan sus huevos.

La vacuna contra el dengue está disponible en Argentina pero su aplicación, que es costosa, no está cubierta por el Estado a nivel nacional. Algunos gobiernos locales, como los de las provincias norteñas de Salta y Misiones, la están suministrando gratuitamente.