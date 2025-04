'Ya lleva 8 platos'; corren a influencer de buffet por comer de más

Ciudad Juárez.– Para las personas de buen comer llegar a un buffet es una de las mejores opciones si se quiere ahorrar un poco de dinero y disfrutar a lo máximo de la comida, pero queda claro que algunos sitios tienen reglas específicas en letras pequeñas, como no desperdiciar comida, no quedarse más de cierto tiempo, o no servirse excesivamente de ciertos platos caros (como mariscos o cortes finos). Si rompes esas reglas, podrían pedirte que te retires.

Y es que eso fue justo lo que vivió un influencer, quien se hizo tendencia en redes sociales después de que denunció a través de TikTok la manera en que lo corrieron de un restaurante en Estados Unidos, pues una de las empleadas le reclamó que llevaba ya más de 3 horas en el establecimiento y había consumido ya ocho platos de comida, lo que violaba las políticas del restaurante.

En el clip se puede observar justo el momento en que una de las empleadas le pide de manera amable abandonar el sitio, lo que causó la furia del creador de contenido, quien se negó a dejar el lugar pues aseguró que pagó 30 dólares por un buffet sin límite.

"Si yo vine a un buffet a pagar 30 dólar es porque yo voy a comer lo que yo quiera", comentó el hombre molesto, quien además exigió a la empleada que si tenían políticas de límite de tiempo o consumo, debían indicarlo en un papel en la entrada del establecimiento.

La situación generó debate en redes, pues algunos apoyaron la postura del creador de contenido, pero también hubo quien consideró que el sujeto estaba abusando.

"El buffet es para probar poco de varias cosas no es para empujarte un montón de todo por si no saben", "Entonces mi hija que ya paga el buffet de adulto y solo come melón y fresas le darán un descuento ??", "Es lo malo, cuando entran hambriados a un buffet", comentaron usuarios.