'Ya lleva 3 ollas'; bufet de comida china corre a cliente por comer de más

Los bufets de comida son para muchos una manera de poder disfrutar de grandes porciones de comida sin la necesidad de dejar la cartera vacía, por lo que aquellas personas que son de "buen comer", seguramente aprovechan este tipo de establecimientos para llevarse a sus anchas.

Aunque no siempre ocurre así, ya que un usuario (luiserre6) expuso a través de su perfil de TikTok la manera en que una empleada le pidió retirarse del lugar y no pagar la cuenta, esto luego de que la encargada del lugar aseguró que ya llevaba tres ollas de comida y sencillamente ya no estaba dejando ganancias al restaurante.

"Señor, no se preocupe, la casa les invita a retirarse sin pagar nada", se escucha decir a una mujer, probablemente empleada del lugar, por lo que el hombre responde que es un bufet. Algo a lo que la trabajadora replica: "Sí, lo que pasa que es para gente normal, pero puede retirarse, no se preocupe, no pague nada. Lo que pasa es que ya se acabó tres ollas", se escucha en el clip que ya tiene más de 2 millones de reproducciones.

Tras lo expuesto, los usuarios estuvieron divididos entre quienes defendieron la actitud del cliente y entre quienes también comprendieron la posición del negocio.

"Ya se acabo 3 ollas, si que llevaba hambre jala", "los buffet son caros y si uno va a pagar tanto es para comer", "Ay también que no friegue 3 hoyas. Esta bien q se buffet pero ya no hay q se todo tiene un limite", "a mi marido le tomaron foto, la pusieron en la pared y vetaron del lugar hace 10 años en un buffete de comida china en Gdj.