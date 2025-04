Foto: Associated Press

Especular en torno a un cónclave —el proceso para elegir a un nuevo papa— es casi una tradición. Pero para el que se llevará a cabo tras la muerte del papa Francisco, el número de quienes se creen expertos ha aumentado gracias a Hollywood.

“Cónclave”, la película, es un thriller ambientado en 2024 que introdujo a muchos laicos al antiguo proceso de selección, con sus reglas arcanas y su gran ceremonia, aunque con un giro cinematográfico repleto de intrigas y sorpresas palaciegas.

Aunque tiene sus críticos, la película trata la gravedad de una elección papal con respeto y retrata con precisión muchos rituales y problemas contemporáneos que enfrenta la Iglesia católica. Sin embargo, los expertos vaticanos advierten que la película no lo hace todo bien.

A continuación, un vistazo a lo que “Cónclave” retrata correctamente y lo que no. (Contiene spoilers).

Escenarios y estética

La película se destaca por recrear la apariencia y la atmósfera de un cónclave.

“Acierta mucho. Intentaron reproducir con precisión la puesta en escena del Vaticano”, declaró William Cavanaugh, profesor de estudios católicos en la Universidad DePaul de Chicago, en un correo electrónico. “Muestran que gran parte del drama gira en torno a las conversaciones entre los cardenales antes del cónclave”.

Sin embargo, tampoco es una recreación perfecta, dijo el reverendo Thomas Reese, analista senior del Religion News Service y experto en el Vaticano.

Calificó la producción de la película como “maravillosa”, pero observó ligeras discrepancias en la vestimenta de los cardenales.

“El rojo en las vestimentas de los cardenales era un rojo intenso, mientras que en la realidad es más bien naranja. Francamente, me gusta más la versión de Hollywood”, declaró Reese, sacerdote jesuita y autor de “Dentro del Vaticano: La política y la organización de la Iglesia Católica”, en un correo electrónico.

Protocolos papales

La película se ajusta a las expectativas reales de un cónclave breve, afirmó Massimo Faggioli, profesor de Teología Histórica de la Universidad Villanova en Pensilvania.

“Un cónclave largo transmitiría el mensaje de una Iglesia dividida y posiblemente al borde del cisma. La historia de los cónclaves del siglo pasado es, en realidad, la de los cónclaves cortos”, declaró por correo electrónico.

Reese señaló otras discrepancias. Si bien el proceso de votación se describió con precisión, señaló que las papeletas no se queman después de cada votación, sino después de cada sesión, que normalmente consta de dos votaciones.

Problemas en la trama

Hay algunos errores particularmente flagrantes que, de corregirse, darían como resultado una película muy diferente.

Un personaje clave, el arzobispo de Kabul, Afganistán, llega justo antes del cónclave con la documentación que declara que el difunto papa lo nombró cardenal “in pectore” (en secreto), lo que le permite votar por el próximo papa.

“El mayor error de la película fue la admisión de un cardenal in pectore en el cónclave”, dijo Reese. “Si el papa no anuncia públicamente su nombre en presencia del Colegio Cardenalicio, no tiene derecho a asistir al cónclave”.

Cavanaugh coincidió aunque señaló que, si bien el giro de la película sobre el arzobispo de Kabul es inverosímil, sí señala cierta verdad sobre los cónclaves.

“Los cardenales no siempre conocen a quién están eligiendo como papa”, dijo. “Si los cardenales hubieran sabido cómo sería (Jorge Mario) Bergoglio como papa, muchos no habrían votado por él. Pío IX fue electo como liberal y se convirtió en ultraconservador. Se supone que Juan XXIII sería un alegre protector y desencadenó el Concilio Vaticano II”, una serie de reformas modernizadoras.

Otra de las historias más extravagantes de la película involucra al decano del Colegio Cardenalicio rompiendo el secreto de confesión al revelarle a otro cardenal lo que una monja le confesó, dijo Reese.

“Cometió un pecado mortal y sería automáticamente excomulgado. Tal acción sería flagrantemente incorrecta”, dijo Reese.

Además, que un cardenal pague votos, como se muestra en la película, es inaudito en los tiempos modernos, dijo Cavanaugh, y la politiquería es exagerada.

Lo mismo ocurre con la política

La película se equivoca al presentar a los cardenales como defensores liberales o conservadores, dijo Kurt Martens, profesor de derecho canónico en la Universidad Católica de América en Washington.

“Esas etiquetas no nos ayudan”, dijo, porque los cardenales son muy cautelosos al expresar sus opiniones e “incluso alguien que consideramos un cardenal liberal es bastante conservador según los estándares seculares”.

Añadió que incluso en un cónclave inusualmente grande como el de este año, la regla que exige que el próximo papa obtenga al menos dos tercios de los votos garantiza que “cualquier cosa que consideremos extrema”, probablemente no obtenga suficientes votos.