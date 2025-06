Video: Vendedores echan agua sucia a vasos de cerveza en la Nascar

Ciudad de México.- Luego de que se difundiera un video en el que presuntamente un vendedor de cervezas utiliza agua contaminada para preparar bebidas en el evento NASCAR Xfinity Series, las redes sociales se encendieron con todo tipo de reacciones: desde indignación, sarcasmo y hasta resignación nacionalista.

"Los filtros ya no dan para más", comentó Jesús. "Hagan algo".

La frase refleja la molestia de varios asistentes que consideran que los protocolos sanitarios en este tipo de eventos simplemente no funcionan. Pero no todos compartieron la misma postura. Algunos intentaron justificar al vendedor:

"¿Y si sólo eran hielos?", preguntó el usuario 3D. “Al inicio del video se ve que cae uno. ¿De dónde más sirven las chelas? Tampoco es como que sea un estándar de limpieza, pero no vi escurrir agua”.

'Tranza nacional' y crítica social

Otros comentarios se fueron más allá del caso aislado y apuntaron a prácticas culturales generalizadas. Álvaro fue contundente:

“¿Qué esperaban? Así somos la mayoría. Desde hace siglos se le echa agua a la leche para rendirla. Y así con todo. Ya lo dice el dicho: ‘El que no tranza, no avanza’. Eso no va a cambiar”.

Entre burla política y desdén social

Algunos aprovecharon la situación para lanzar críticas de corte político y social.

“Agua puerca para una bola de puercos malinches”, ironizó JC. “Si todos esos hubieran estado protestando contra Morena, merecerían respeto. Pero claro, México siempre tan agachado”.

Señalamientos a organizadores

Otros dirigieron su inconformidad directamente hacia la organización del evento.

“¡Ocesa, pónganse las pilas! Revisen a sus vendedores, no se puede seguir tolerando negocios sucios”, escribió Gabo.

Mientras tanto, Alice recordó que esta práctica no es nueva:

“Siempre se ha sabido que hacen estas porquerías. ¿Quién detiene eso? Nadie. Da igual si es concierto o evento, es lo mismo”.

¿Diarrea con propósito?

Y finalmente, hubo quien encontró en el supuesto acto una “salida digna” del evento.

“Deberían agradecer al vendedor”, escribió Asintomático. “Con suerte les da una buena diarrea y se van antes de seguir tirando su dinero en ese evento carísimo y aburrido”.