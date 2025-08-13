Video: 'Te vas de la casa'; descubre a su mujer siéndole infiel con hombre

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras confrontar a su pareja después de descubrirla saliendo de un hotel con otro hombre. El enfrentamiento, lleno de reproches y tensión, fue registrado en video y rápidamente circuló en plataformas como TikTok y Facebook.

En la grabación se observa al hombre, con su celular en mano, señalando a la mujer y diciendo: “Aquí vamos. Mira, la señora se quedó en un hotel con el caballero. Casada, ¿casada?”. También se dirigió al hombre con el que fue infiel: “Se quedó contigo anoche. ¿Sabes lo que es casada?”.

Visiblemente molesta, la mujer intentó alejarse y cuestionó: “¿Por qué me sigues?”. Él respondió firme: “¿Por qué sigues engañándome?”. Durante la confrontación, el hombre expresó el daño que le había causado la traición: “¿No te das cuenta? ¿Por qué me engañaste con él? Cometiste un grave error”.

Además, advirtió a su pareja que sus pertenencias serían retiradas de la casa: “Tus maletas van a estar afuera de la casa. Tenlo claro”. La mujer respondió defendiendo lo que poseen: “Tú no me vas a sacar de mi casa. Yo también he trabajado duro por esto”.

El hombre insistió y explicó que informaría a la familia sobre la situación: “Llamaré al papá de los chiquillos para que sepa que se van de la casa, porque la casa es mía”. Durante la discusión, recordó al presunto amante que la mujer tenía dos hijos y que había sido sorprendida en el hotel.

La mujer intentó justificar su infidelidad alegando: “Me da lo mismo, tú me has engañado durante siete años”. Sin embargo, el hombre concluyó categórico: “Nos casamos, nos unimos y mira lo que hiciste. Ahora te vas de la empresa, te vas de la casa. Olvídate de todo”. La discusión terminó con la mujer pidiendo: “Déjame en paz”.