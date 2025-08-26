Video: Suegra defiende a su nuera por atropellar a amante de su esposo

Tuxtla Gutiérrez.- Doris Mendoza, suegra de Jovana Karina N., acusada de atropellar a Ximena N., novia de su esposo Josué Trejo Mendoza, salió en defensa de su nuera. La mujer enfrenta un proceso por intento de feminicidio, luego de que inicialmente el delito fuera catalogado como lesiones por la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

En entrevista con medios de comunicación, Doris Mendoza cuestionó que Ximena se presente como la novia de su hijo, ya que él está casado con Jovana Karina:

"La señora el día del accidente dice ‘el novio, no’, y estoy aquí ante los medios de comunicación dando la cara por mi nuera. Mi nuera está enfrentando las consecuencias de sus actos; le ganó el impulso, ahí está, pero todo se está pagando".

Además, la madre de Josué aseguró que Ximena y su familia estarían buscando obtener dinero tras el incidente ocurrido el 16 de agosto en la colonia Barrio Guadalupe.

"Porque esa chamaca, Ximena Camacho, sabe perfectamente quién es mi hijo, quién soy yo, quién es su hermana, y a mi hijo lo agarraron ahora sí… le están sacando dinero", dijo.

Doris Mendoza explicó que a su nuera le ganó el impulso y lanzó una pregunta retórica al público:

"¿Qué harían viendo a sus maridos, a sus esposos, abrazados de una mujer? ¿Les ganaría?", expresó, refiriéndose al momento del accidente.

Tras el atropellamiento, Ximena N. sufrió lesiones graves, entre las que se incluyen: