Video: Sube a tanque de agua en Chihuahua, cae y muere

Ojinaga.- Marcelo, integrante de la etnia tarahumara, perdió la vida tras caer desde lo alto de un tanque elevado de la Junta Municipal de Agua, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

De acuerdo con testigos, el hombre subió sin ningún tipo de protección a la estructura y, al resbalar, cayó desde una gran altura, lo que le provocó heridas mortales.

Autoridades locales acudieron al sitio para resguardar el área y realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo.