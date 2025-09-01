Video: Señora llora desconsolada tras dejar a su hijo al kínder

Guanajuato.- Un video que ha circulado en redes sociales muestra a una mujer en León, Guanajuato, llorando desconsoladamente tras dejar a su hijo en un preescolar de la ciudad.

Este emotivo momento ha generado una amplia gama de reacciones, desde empatía hasta críticas, reflejando las complejas emociones que muchos padres enfrentan durante el inicio del ciclo escolar.

El video muestra a la mujer, vestida con un suéter rojo, intentando contener su llanto mientras se apoya en la reja del preescolar.

Este evento sirve como un recordatorio de las complejidades emocionales que rodean el inicio de la escuela, tanto para los niños como para sus padres, y subraya la importancia de abordar estas transiciones con sensibilidad y apoyo.