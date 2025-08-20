Video: Se estrella 'Ovni' en maizal de Polonia

Varsovia, Polonia.- Un objeto volador no identificado se estrelló en un campo de maíz y explotó en el este de Polonia temprano el miércoles, informó la agencia de noticias del país PAP.

La policía local dijo que recibieron informes del accidente alrededor de las 2 de la mañana y encontraron restos de metal y plástico quemados en el lugar, cerca del pueblo de Osiny. Como resultado de la explosión, se rompieron ventanas en algunas casas, pero nadie resultó herido, informó PAP.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia dijo este miércoles en las redes sociales que no se registraron violaciones del espacio aéreo polaco desde la vecina Ucrania o Bielorrusia durante la noche.

Inicialmente, las autoridades dijeron que la explosión podría haber sido causada por un motor antiguo con hélice.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo más tarde que el objeto era muy probablemente un dron, y agregó que se estaba llevando a cabo un análisis para determinar si era militar o de contrabando, informó PAP.

El fiscal del distrito de Lublin, Grzegorz Trusiewicz, informó a los periodistas que varios investigadores, tanto civiles como militares, estaban examinando el lugar del accidente.

"Tenemos mucho personal, tenemos al ejército para ayudarnos. Espero que podamos terminar la operación para la noche", afirmó Trusiewicz.

Desde que Rusia invadió Ucrania hace más de tres años, ha habido una serie de intrusiones en el espacio aéreo polaco, lo que ha generado alarma en el país miembro de la Unión Europea y la OTAN y ha recordado a la gente lo cerca que está la guerra.