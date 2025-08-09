Video: Roban 7 mil dólares en muñecos Labubu

Los Ángeles.- Un grupo de ladrones enmascarados robó muñecos Labubu por valor de unos 7 mil dólares de una tienda del área de Los Ángeles a principios de esta semana, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió la madrugada del miércoles en una tienda de La Puente, ciudad a unos 29 kilómetros (18 millas) al este de Los Ángeles, según informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. El departamento indicó que los sospechosos utilizaron una Toyota Tacoma robada, la cual fue recuperada poco después. La agencia indicó que estaba investigando el caso y que no contaba con información adicional.

El labubu, un juguete creado por el artista nacido en Hong Kong Kasing Lung, se ha convertido en un artículo de colección popular una década después de que se introdujeran por primera vez los monstruos dentados.

La juguetería One Stop Shop publicó en Instagram que los ladrones "se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron la tienda". La tienda publicó imágenes de vigilancia que muestran a un grupo de personas con sudaderas y mascarillas entrando a la fuerza. Se ve a los sospechosos rebuscando entre los artículos y sacando cajas de la tienda.

"Todavía estamos en shock", dijo la tienda en su publicación, instando a la gente a ayudarlos a encontrar a los ladrones.