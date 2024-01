Video: Revendedor de rosca de Costco se defiende de críticas

El usuario @jesusamiestilo compartió un video en el que responde a todas aquellas personas que lo critican por revender Roscas de Reyes de Costco; a través de su cuenta de TikTok indicó que se siente ‘agüitado’ por los comentarios que han surgido en su contra.

De acuerdo con el hombre, “todo es trabajo” y mientras no robe no le está haciendo daño a nadie por revender el tradicional pan que se vende en esta temporada. En su video explica que ahorró durante los últimos meses para poder comprar varias Roscas de Reyes para poder revenderlas.

Jesús explica que durante Navidad no hizo gastos para poder comprar algunas roscas, además de que no obliga a nadie a comprarlas.

“Me quedo pensando, por qué les duele tanto que uno revenda. Yo lo que hice fue que no gasté dinero en Navidad ni nada para poder juntar un poquito de dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito dinero”, comienza diciendo en su video.

A pesar de que el usuario de redes sociales asegura que no obliga a nadie a comprar su producto, por lo tanto no perjudica a nadie, no toma en cuenta que acapara la mayoría de las roscas de reyes, por lo que muchas personas se quedan sin la oportunidad de comprarlas en la tienda.

“No entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso si uno le busca, todo es trabajo, mientras no robe, todo es trabajo”, agregó.

En redes sociales usuarios respondieron molestos por la forma en la que el hombre intenta justificar su actuar, mencionando que no es justo que eleve tanto sus precios, pues llega a vender las roscas hasta tres veces más caras de su precio.

“El problema es que acaparan los productos”

“No tenemos ningún problemas con los emprendedores simplemente que a veces los revendedores abusan con los precios exageradamente elevados”

“Si pero revenden un producto que aparte no. Esta rico y muy caro”

“No está mal, pero 900?”

“Es como si alguien acapara todo el medicamento sin necesitarlo y alguien de tu familia lo ocupa”

“Por qué nos dejan a los demás sin rosca y no es justo para eso pagamos membresía también nosotros”, son algunos de los comentarios que aparecen en el video.