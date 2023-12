Video: Recupera el olfato luego de 3 años; le dio covid

En el 2020 se vivió la pandemia por el covid-19, un virus que lamentablemente ocasionó que muchas personas perdieran la vida, además que quienes se contagiaron presentaban ciertos síntomas o secuelas como la pérdida del olfato y el gusto.

Y aunque hubo personas que recuperaron el olfato y el gusto pocos días después, hay quienes aún no recuperan del todo alguno de estos sentidos, pero una joven les ha dado esperanzas, ya que relató que desde hace tres años había perdido el olfato.

En un video que compartió en TikTok, la joven dijo que hace tres años se contagió de coronavirus, por lo que perdió el olfato y hasta hace poco pudo volver a oler.

“Hace tres años perdí el olfato. Con el tema del covid estaba poniéndome gotas, bueno, de todo y de repente me he despertado esta mañana y lo olía todo”.

En su video la joven dijo que olería lo más que pudiera y empezó por un perfume, después por café y terminó en la playa.

“Hoy me voy a pasar todo el día oliendo todo lo que pueda. Primero lo que voy a oler es Nenuco, que como no sé a qué huelen las colonias es la que me he estado echando tres años (…), ojalá no se vuelva a repetir”.

En los comentarios del video muchas personas no dudaron en felicitarla y expresar que están felices por ella.

Hubo otros que compartieron su experiencia y escribieron que cuando se contagiaron de covid-19 también perdieron el olfato, pero no pasó mucho tiempo hasta que lo recuperaron.

También unos internautas mencionaron que llevan dos años sin poder recuperar el olfato, por lo que al ver que ella lo recuperó después de tres años les da una esperanza de que en algún momento ellos podrán oler de nuevo.

“Todavía me acuerdo cuando perdí el olfato y la sensación de recuperarlo. Fue un mes solo, no quiero pensar lo que serían tres años”, “Me alegro muchísimo”, “Vas a gastar el olfato en un día”, “Enhorabuena”, “Me alegro tanto por ti, llevo dos años sin nada de olfato y se me han saltado las lágrimas al ver tu video”.