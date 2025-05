Video: Quería mandar a sus hijos solos en Uber para no ver a su ex

Cada vez es más común encontrarse videos en donde los taxistas o choferes de aplicación exponen las cosas y experiencias que viven día a día en su trabajo. Y es que, muchos de ellos tienen que lidiar con situaciones que suelen llevarlos a su límite o encontrándose con clientes súper difíciles.

Es en TikTok en donde hay un hombre llamado Richy Mx que se ha dedicado a compartir todo lo que vive a diario siendo taxista de aplicación. Este chofer ha vivido casi de todo: desde peleas en su auto hasta situaciones más graves como ser acusado de robo.

Hombre quiso mandar solos a sus hijos en un taxi

Fue hace pocos días cuando este chofer compartió un video que dio mucho de qué hablar. Resulta ser que un cliente pidió un taxi a través de su aplicación. Una vez que Richy llegó por él, se dio cuenta que el viaje no era para el hombre sino que él pensaba mandar a sus hijos completamente solos ya que no quería encontrarse con la mamá de sus pequeños.

"¿Puede llevar a mis niños con su mamá?", preguntó.

"Sí, hermano, pero ¿solo a los niños o también vas tú?", respondió.

"No. Solo a los niños. Yo, la verdad no quiero ir porque no quiero ver a su mamá", argumentó el hombre, esperando a que el chofer accediera. Sin embargo, al ver la situación y la despreocupación con la que el papá de los niños pensaba mandar a los pequeños solos con un hombre que no conocía, el chofer le respondió y lo llamó a tener más conciencia sobre la seguridad de sus hijos.

Richy le empezó a decir que eso que mandar a sus hijos en un auto completamente extraño era exponerlos a una situación bastante peligrosa ya que podrían caer en manos peligrosas.

"No. No se puede. Te la voy a poner bien fácil y te va como consejo y espero que no me lo tomes a mal. Imagina que soy un hombre malo, se suben tus hijos, cancelo el viaje y me voy, no me alcanzas, no sabes dónde están tus niños y aunque me digas que tienes mis datos, de aquí a que me buscas. Piénsalo. No sé qué problemas tengas con tu esposa o ex esposa, no sé lo que sea. Es un consejo, espero no me lo tomes a mal", argumentó.

Al escucharlo, el papá hizo conciencia y le agradeció a Richy la advertencia. Finalmente, el hombre no mandó a sus hijos solos.

El video empezó a tener miles de reproducciones y también muchos comentarios en donde felicitaban al chofer por no aceptar el viaje y ver por la seguridad de los niños.

"El del Uber dando ejemplo de cómo se tiene que ser un adulto y padre responsable al padre!", "Yo soy apenas papá y por completo evitaría subir a mi hijo solo en un Uber o didi", "sería como un secuestro y puede llegar a consecuencias penales el taxista", fueron algunos de los comentarios.