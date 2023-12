Video: presume a sus padres todas las relaciones que tuvo este 2023

En TikTok se ha vuelto tendencia que los usuarios compartan resúmmenes de su año, donde comparten momentos destacados del 2023 en un formato de presentación.

Sin embargo, uno de los resúmenes más virales en dicha red social ha sido el "wrapped love", donde los internautas comparten cuáles han sido las relaciones que tuvieron a lo largo del año.

Esta joven se volvió viral en redes sociales tras compartir su "wrapped love" frente a sus padres, capturando sus reacciones y generando una ola de comentarios que la han vuelto tendencia.

​Joven presume su 'wrapped love' a sus padres, su reacción se vuelve viral

Una joven de 19 años compartió un video en TikTok que se hizo viral, en el cual presenta su historial amoroso del año 2023 a sus padres mediante una detallada presentación de diapositivas titulada "Líos de Carla 2023".

Enumera nueve encuentros a lo largo del año, especificando meses y situaciones particulares. Destaca sorprendentes detalles, como dos encuentros en su hogar, uno de ellos mientras sus padres estaban presentes.

“En marzo ya me animé un poco, un poco”, explicó. “Llega el verano o sea junio, julio, agosto, septiembre y ya lo enlacé con octubre… Diciembre fue mi cumpleaños, y ahora en diciembre, que ya se acaba el año pues me he animado un poco y también pues ha caído alguno”.

La joven concluye con sus metas para el año 2024 y comparte reflexiones sobre las relaciones. El video termina con su padre amenazando con un futuro interrogatorio para obtener más detalles.

“Primer que todo que ‘año nuevo, cosas nuevas’. Igual que el año pasado, coincide en que todos los hombres son iguales. No se líen estando borrachos porque luego no se acuerdan de nada y es muy malo. Siguiente conclusión, dejar el orgullo de lado, porque no sirve de nada, si te gusta alguien, ya está, te gusta y punto. Y por último la conclusión más importante, quien la sigue la consigue”.

Sin embargo, lo que causó furor en redes sociales, además del detalle en la presentación, fue la reacción de sus padres, quienes no pudieron evitar hacer gestos ante las declaraciones de su hija, siendo su mamá la protagonista del TikTok.

Cabe destacar que dicha usuaria compartió el video nuevamente pues reveló que la plataforma bajó el TikTok original, el cual ya contaba con más de 6 millones de reproducciones y además fue televisado debido a su viralización.

Usuarios reaccionan al TikTok viral

Aunque el video original fue bajado de TikTok, este nuevo video se volvió viral rápidamente, acumulando más de 2 millones de reproducciones y teniendo cientos de reacciones por parte de los internautas.

