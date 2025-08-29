Video: Poncho de Nigris encara a Adrián Marcelo en el AICM

Ciudad de México.- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue escenario de un tenso encuentro entre los influencers regiomontanos Poncho de Nigris y Adrián Marcelo, reviviendo una antigua rivalidad que ha captado la atención de las redes sociales. El incidente, capturado en video y difundido ampliamente, muestra a De Nigris acercándose a Marcelo mientras grababa con su celular, retándolo a "bajar" para confrontarlo cara a cara.

Según testigos y el material viral, Poncho de Nigris se encontraba en un piso inferior del aeropuerto cuando divisó a Adrián Marcelo en un nivel superior, acompañado por su amigo Iván Fematt, conocido como "La Mole". De Nigris, visiblemente agitado, comenzó a grabar y a gritar frases como "Bájate aquí" y "Háblame de frente", acusando a Marcelo de ser "cobarde" por no responder directamente.

La Mole intervino rápidamente para calmar a Marcelo y evitar que la situación escalara a un altercado físico, mientras que De Nigris continuaba provocándolo desde abajo. El video, que se ha compartido miles de veces en plataformas como X y TikTok, ha generado reacciones divididas entre los usuarios. Algunos apoyan a De Nigris por "decir las cosas de frente", mientras que otros critican el incidente como un "show armado" para ganar vistas y relevancia en redes.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado oficial sobre el suceso, aunque la tensión parece provenir de desacuerdos previos relacionados con críticas personales y apariciones en reality shows como "La Casa de los Famosos México".